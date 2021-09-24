Скандал в НМУ им. Богомольца: невакцинированых студентов будут исключать

Студентов из НМУ им.Богомольца заставляют вакцинироваться, либо их не будут допускать на занятия, а потом и вовсе отчислят. Если прививки нет - подойдет и ПЦР-тест, но он должен быть "свежий".

Об этом Styler рассказали студенты из медицинского вуза, которые просто шокированы происходящим, так как время им дали до понедельника, 27 сентября.

Студенты говорят, что их не будут допускать к практическим занятиям тех, у кого отсутствуют COVID-сертификаты. Последний срок - 27 сентября.

Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций - их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

Вуз получил приказ

В приказе говорится о том, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста. Но интересно, что на нем нет, ни печати, ни подписи ректора.

Приказ вузу

Что рассказали студенты

Студентки медицинского вуза рассказали нам, что 23 сентября получили приказ, в котором говорится о недопущении без вакцинации или ПЦР-теста.

"У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что до понедельника у нас должны быть паспорта вакцинации, либо делайте каждые три дня ПЦР-тест. Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары - вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии", - рассказала студентка.

Девушка отметила, что речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника, она понятия не имеет.

"Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня - это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подянли бунт", - продолжила студентка.

Она также сообщила, что сегодня в университете будет совещание с юристами, так как все, что происходит - незаконно. В Минздраве говорят, что насильно не могут заставлять, а могут только рекомендовать, отметила девушка.