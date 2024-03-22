НМТ за кордоном: у переліку міст та країн з'явилися нові локації
Міністерство освіти та науки розширило список міст та країн, де українські випускники зможуть скласти НМТ за кордоном. Будуть створені тимчасові екзаменаційні центри для проведення тестування й абітурієнтам не буде потрібно їхати в інше місто чи країну.
Які міста та країни додали до переліку для складання НМТ за кордоном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.
Зокрема, регіональним центрам оцінювання якості освіти вдалося досягти домовленостей з представниками інших держав щодо можливостей провести НМТ. У список додали:
Іспанія - місто Валенсія
Нідерланди - Алкмар, Амстердам та Роттердам
Молдова - Кишинів
Велика Британія - Лондон
Німеччина - Дюссельдорф
Також у Нью-Йорку в США з'явилася можливість пройти НМТ у додаткову сесію. Загалом тимчасові екзаменаційні центри були створені в 54 містах 31 країни світу.
Водночас в Українському центрі оцінювання якості нагадали, що кількість місць в екзаменаційних центрах за кордоном є обмеженою, тому учасникам НМТ, які перебувають за кордоном, варто поспішити з реєстрацію. Адже у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору у сервісі.
Також варто зазначити, що місце складання НМТ можна буде змінити. Якщо учасник НМТ створив персональний кабінет та обрав з запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна локація, він має право до 15 квітня змінити реєстраційні дані.
Станом на 20 березня вільних місць вже немає для проходження НМТ у Берні (Швейцарія), Бухаресті (Румунія), Кельні та Нюрнберзі (Німеччина), Празі (Чехія) та Чикаго (США).
Раніше ми писали про те, як можна зареєструватися на НМТ за допомогою Дії.
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