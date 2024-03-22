НМТ за границей: в перечне городов и стран появились новые локации

Министерство образования и науки расширило список городов и стран, где украинские выпускники смогут составить НМТ за границей. Будут созданы временные экзаменационные центры для проведения тестирования и абитуриентам не придется ехать в другой город или страну.

Какие города и страны добавили в список для составления НМТ за рубежом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.

В частности, региональным центрам оценки качества образования удалось достичь договоренностей с представителями других государств о возможностях провести НМТ. В список добавили:

Испания – город Валенсия

Нидерланды – Алкмар, Амстердам и Роттердам

Молдова - Кишинев

Великобритания – Лондон

Германия – Дюссельдорф

Также в Нью-Йорке у США появилась возможность пройти НМТ в дополнительную сессию. В общей сложности временные экзаменационные центры были созданы в 54 городах 31 страны мира.

В то же время в Украинском центре оценивания качества напомнили, что количество мест в экзаменационных центрах за рубежом ограничено, поэтому участникам НМТ, находящимся за границей, следует поспешить с регистрации. Ведь в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе.

Также следует отметить, что место составления НМТ можно будет изменить. Если участник НМТ создал персональный кабинет и выбрал из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, он имеет право изменить регистрационные данные до 15 апреля.

По состоянию на 20 марта свободных мест уже нет для прохождения НМТ в Берне (Швейцария), Бухаресте (Румыния), Кельне и Нюрнберге (Германия), Праге (Чехия) и Чикаго (США).