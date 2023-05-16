НМТ 2023: стало відомо, коли школярі дізнаються дату та місце проведення
В Україні учасники національного мультипредметного тесту незабаром отримають запрошення. Станеться це за 10 днів до початку основної сесії.
Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пише Освіта.ua.
Точні дати
З її слів, запрошення можна буде отримати 25-26 травня через свій персональний кабінет учасника тестування.
У запрошенні буде вказано точну дату проходження тестування та адресу екзаменаційного центру, де учасник візьме участь у НМТ.
Основна сесія тестування відбудеться у період із 5 по 23 червня.
Офіційні результати НМТ учасники тестування дізнаються до 28 червня у своєму персональному кабінеті.
Особливості проведення
Національний мультитест випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ВЕЦ). ВЕЦ буде створено в Україні та в деяких країнах, де найбільше переселенців.
НМТ міститиме завдання з трьох предметів. З них два обов'язкові предмети – українська мова та математика, а третя – на вибір: історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, фізика, хімія.
Усього на складання тесту з трьома блоками виділяється 180 хвилин. Абітурієнти самі розподіляють цей час між предметами.
Важливо, що завдань із відкритою формою відповіді у НМТ 2023 року не буде. Але будуть завдання з короткою формою відповіді, де замість пробілу потрібно вписати чи слово.
Раніше ми повідомляли, як за місяць можна підготуватися до НМТ.
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