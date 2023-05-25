НМТ 2023: що категорично не можна робити під час тестування

Національний мультипредметний тест (НМТ) вже не за горами. І є речі, які категорично не можна робити абітурієнту під час тестування, інакше випускника можуть вигнати з аудиторії.
Про те, що категорично заборонено робити учаснику мультитесту, читайте в матеріалі далі.
Учасник національного мультипредметного тесту може бути позбавлений права проходити онлайн-тестування у випадку порушення процедури проходження мультитесту.
Зокрема майбутній абітурієнт не повинен:
При цьому дозволені вироби медичного призначення, про наявність яких учасник мультитесту повинен повідомити працівників тимчасового езкаменаційного центру до початку виконання роботи.
Якщо учасник мультитесту порушив хоча б один з вище перерахованих пунктів, він повинен залишити аудиторію, де відбувається тестування.
Нагадаємо, що іспити в рамках НМТ 2023 будуть складати у дві сесії:
Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 28 червня 2023 року, а додаткової сесії - до 29 липня 2023.
Також не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення тестування для зареєстрованих учасників буде можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час і місце проведення тесту.
Раніше ми писали, скільки балів мінімально треба набрати з кожного предмету мультитесту.
Також нагадаємо, яку серйозну перевірку доведеться пройти усім учасникам НМТ.