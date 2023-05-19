НМТ 2023: яку серйозну перевірку доведеться пройти усім учасникам

До чого учасники повинні бути готові

Український центр оцінювання якості освіти може перевіряти учасників під час НМТ-2023, чи є в них заборонені технічні засоби. Ці заходи мають запобігти списуванню під час тестування.

Учні не мають права брати із собою в аудиторію заборонені технічні засоби.

За словами Тетяна Вакуленко, ця перевірка має стати додатковим мотиватором для того, аби не ризикувати результатами тестування.

"Ми можемо це робити. І це є однією з причин, чому варто дуже уважно слухати інструктора і коли він повідомить, що мобільні телефони і електронні пристрої варто покласти у відповідні місця - то варто зробити це", - додала вона.

Важливо, що у разі вилучення в учасника НМТ навушників чи флешок, йому не дозволять завершити тестування і його результати анулюються.

Коли відбудеться тестування

Іспити будуть складати у дві сесії:

основна: 5 червня - 23 червня;

додаткова: 11-24 липня.

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в особистих кабінетах учасників тестування до 28 червня 2023 року, а додаткової сесії - до 29 липня 2023.

Також не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення основної сесії для зареєстрованих учасників буде можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, в яких буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.