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НМТ 2023: какую серьезную проверку придется пройти всем участникам

Как будет проходить НМТ 2023 (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине участников национального мультипредметного теста могут проверять во время оценивая. В частности, есть ли у учеников запрещены технические средства.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет Освіта.ua.

К чему участники должны быть готовы

Украинский центр оценивания качества образования может проверять участников во время НМТ-2023, есть ли у них запрещенные технические средства. Эти меры должны предотвратить списывание во время тестирования.

Ученики не вправе брать с собой в аудиторию запрещенные технические средства.

По словам Татьяны Вакуленко, эта проверка должна стать дополнительным мотиватором для того, чтобы не рисковать результатами тестирования.

"Мы можем это делать. И это одна из причин, почему стоит очень внимательно слушать инструктора и когда он сообщит, что мобильные телефоны и электронные устройства следует положить в соответствующие места - то стоит сделать это", - добавила она.

Важно, что в случае извлечения у участника НМТ наушников или флешек, ему не позволят завершить тестирование и его результаты аннулируются.

Когда состоится тестирование

Экзамены будут сдавать в две сессии:

  • основная: 5 июня - 23 июня;
  • дополнительная: 11-24 июля.

Результаты основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников тестирования до 28 июня 2023 года, а дополнительной сессии - до 29 июля 2023 года.

Также не позднее чем за 10 дней до начала проведения основной сессии для зарегистрированных участников будет возможность скачать со своих персональных страниц приглашения, в которых будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Раньше мы сообщали, сколько баллов минимально нужно набрать по каждому предмету на НМТ.

Также мы писали, как украинцам составить НМТ за границей.

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