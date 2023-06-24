НМТ 2023: чи можна оскаржити результати тесту

В Україні завершилася основна сесія НМТ 2023. Офіційні результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою 100-200 балів учасники основної сесії отримають до 28 червня. Вони будуть доступні у персональних електронних кабінетах випускників. Втім, уже зараз у багатьох виникає питання, чи можна оскаржити результати НМТ?
Відповідь на це питання дає ресурс Osvita.ua.
У 2023 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.
Відповідно до Порядку проведення НМТ цього року предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.
Предметом оскарження може бути також відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.
Які факти можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ:
Апеляційна комісія розглядає такі факти порушення і приймає рішення - зараховувати результати НМТ чи анулювати їх.
Заяви про порушення процедури проведення НМТ розглядають регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Про рішення повідомляють учасника НМТ.
У 2023 році вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200 можливих.
Порогом для вступу на більшість спеціальностей є 130 балів. Для навчання на спеціальностях "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.
Раніше ми розповідали про те, як отримати результати НМТ і подати документи у ВНЗ.
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