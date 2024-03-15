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Ніжний кремовий десерт: швидкий рецепт крем-брюле з карамеллю (фото)

Крем-брюле - смачний кремовий десерт (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей ніжний кремовий десерт з хрусткою скоринкою та карамеллю зазвичай готується у керамічних або фаянсових формочках. Приготування досить просте - молочний крем змішують з іншими інгредієнтами та запікають до золотистої скоринки.

Як готувати крем-брюле - кремовий десерт з карамеллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Youtube-канал про кулінарію VARGASAVOUR RECIPES.

Що знадобиться для приготування крем-брюле:

  • цукор - 245 г
  • вода - 40 мл
  • лимонний сік - 1 ст. л.
  • яйця - 5 шт.
  • молоко - 320 мл
  • борошно - 30 г
  • керамічні або скляні чашки для запікання - 5 шт.
  • велика металева або скляна форма для випічки

Як готувати крем-брюле з карамеллю

Починаємо приготування з карамелі - насипте у каструлю 150 г цукру, додайте воду та лимонний сік. Поставте на невеликий вогонь та, легенько покручуючи каструлю, аби суміш не пригоріла, доведіть до кипіння.

Карамель має бути золотистого кольору (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Коли карамель стане коричнево-золотого кольору, розлийте її по чашах для випічки.

Розлийте карамель для крем-брюле по чашах (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Наступний крок - приготування крему. Для цього в миску з 1 яєчним жовтком, відділеним від білка, розбийте ще 3 яйця, вже не розділяючи білок та жовток. Не виливайте той білок, що залишився - він ще знадобиться.

Всипте 60 г цукру та збийте суміш до легкої піни.


Збиті з цукром яйця (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Влийте до збитих з цукром яєць молоко, обережно та ретельно перемішайте, та процідіть рідину через дрібне сито.

Процідіть майбутній крем через сито (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Після цього, обережно зніміть пінку і розлийте рідину для крем-брюле по чашах з карамеллю. 

Майбутній крем-брюле розлийте по чашах з карамеллю (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

В миску з білком, що залишився, розбийте 1 яйце і всипте 35 г цукру. Ретельно збийте міксером до густої білої піни.

До такої піни необхідно збити суміш (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Просійте до піни борошно через сито та дуже обережно перемішайте суміш силіконовою лопаткою, щоб не зруйнувати повітряну текстуру. Після цього розподіліть по чашах з карамеллю та кремом.

Розподіліть піну по чашах з карамеллю та кремом (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Поставте чаші з майже готовим десертом крем-брюле у велику, бажано скляну, форму для випічки, у яку налийте гарячу воду - шар води має бути близько 2 см заввишки.

Влийте гарячу воду у форму з чашами (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Поставте форму з десертами на 28 хвилин у розігріту до 160 градусів духовку. Дочекайтесь охолодження крем-брюле та поставте його в холодильник на 2 години. І після цього кремовий десерт з хрусткою скоринкою готовий до вживання!

До речі, раніше ми публікували рецепт галицьких лазанок з грибами.

Також ми писали про те, як швидко приготувати солоні круасани.

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