Ніжний і смачний меренговий рулет від Ектора з "МастерШеф": готується дуже легко (відео)

Як приготувати меренговий рулет

"Він легко готується вдома з доступних інгредієнтів. Дуже ніжний і шалено смачний, цей рулет точно припаде до душі всім любителям солоденького та стане окрасою святкового столу!" - розповів про десерт Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

200 грамів яєчних білків

120 грамів цукрової пудри

5 грамів лимонного соку

30 грамів кукурудзяного крохмалю

100 грамів цукру

350 грамів свіжої полуниці

дрібка солі

60 грамів вершків 33% жирності

300 грамів крем-сиру

Почнемо приготування. Збивайте білки міксером, додавайте дрібку солі. Коли ж ви побачити, що білки почали утворювати білу піну, поступово додавайте цукор та 100 грамів пудри, крохмаль та лимонний сік. Не припиняйте збивати масу, всипайте усе порційно, ложками.

Коли білки зіб'ються до твердих піків - викладайте їх на пергамент та деко. Розрівняйте масу, аби вона була пласкою. Випікайте меренгу у розігрітій до 130 градусів духовці приблизно 40 хвилин.

У цей час займіться кремом. Змішайте крем-сир з вершками та 20 грамами цукрової пудри. Маса має стати однорідною. Окремо наріжте дрібними шматочками полуницю.

Як змазати меренгу кремом (скріншот)

Готову меренгу переверніть на сторону з пергаментом, обережно зніміть паперову "плівку". Потім змажте запечені білки кремом, а зверху викладайте полуницю. А далі згортайте меренгу рулетом, як показано на відео.

Але це ще не все. Загорніть десерт у харчову плівку та покладіть його на декілька годин у холодильник. Після цього подавайте меренгу на стіл, попередньо її можна прикрасити

Як приготувати меренгу з полуницею - відео від Ектора