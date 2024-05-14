Нежный и вкусный меренговый рулет от Эктора из "МастерШеф": готовится очень легко (видео)

Как приготовить меренговый рулет.

"Он легко готовится дома из доступных ингредиентов. Очень нежный и безумно вкусный, этот рулет точно придется по душе всем любителям сладенького и станет украшением праздничного стола!" - рассказал о десерте Хименес-Браво.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов яичных белков

120 граммов сахарной пудры

5 граммов лимонного сока

30 граммов кукурузного крахмала

100 граммов сахара

350 граммов свежей клубники

щепотка соли

60 граммов сливок 33% жирности

300 граммов крем-сыра

Начнем приготовление. Взбивайте белки миксером, добавляйте щепотку соли. Когда вы увидите, что белки начали образовывать белую пену, постепенно добавляйте сахар и 100 граммов пудры, крахмал и лимонный сок. Не переставайте взбивать массу, всыпайте все порционно, ложками.

Когда белки взобьются до твердых пиков - выкладывайте их на пергамент и противень. Разровняйте массу, чтобы она была плоской. Выпекайте меренгу в разогретой до 130 градусов духовке примерно 40 минут.

В это время займитесь кремом. Смешайте крем-сыр со сливками и 20 г сахарной пудры. Масса должна стать однородной. Отдельно нарежьте мелкими кусочками клубнику.

Как смазать меренгу кремом (скриншот)

Готовую меренгу переверните на сторону пергамента, осторожно снимите бумажную "пленку". Затем смажьте запеченные белки кремом, а сверху выкладывайте клубнику. А дальше сворачивайте меренгу рулетом, как показано на видео.

Но это еще не вск. Заверните десерт в пищевую пленку и положите его на несколько часов в холодильник. После этого подавайте меренгу на стол, предварительно ее можно украсить.

Как приготовить меренгу с клубникой - видео от Эктора