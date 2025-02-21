Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті!

Що вам знадобиться:

Сир кисломолочний - 300 г

Кефір - 120 г

Борошно - 400 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 50 г

Сода - 1 ч. ложка

Олія - 60 г

Ванільний цукор - 10 г

Мармелад - 300 г

Як готувати сирні булочки з мармеладом

У мисці змішуємо одне яйце, звичайний цукор та ванільний, додаємо сіль та збиваємо до повного розчинення інгредієнтів.

Сир перетираємо через сито та додаємо в яєчну суміш, добре перемішуємо.

Вливаємо у суміш олію та кефір, змішуємо. Додаємо частину борошна та соду, замішуємо тісто. Потім поступово вводимо залишки борошно і починаємо вимішувати тісто руками. Робимо це не менше 5 хвилин.

Ділимо тісто на колобки по 85 грамів кожний. Колобки розкочуємо у коржики завтовшки 2-3 мм. Мармелад подрібнюємо і викладаємо его на поверхню тіста. Скриншот

Згортаємо коржики в рулети так, щоб начинка була всередині. Ділимо такий рулет уздовж, не доходячи до кінця. Складаємо з двох кінців косичку і згортаємо її у равлика. Кінець равлика ховаємо всередину. Скриншот

Застеляємо деко пергаментом і викладаємо булочки на відстані одна від одної. Змащуємо булочки яйцем та запікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах. Скриншот

Подавати булочки охолодженими. Мармелад за бажанням можна замінити на родзинки або горіхи.