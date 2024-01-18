Ніжна м'ясна гармошка на вечерю: простий рецепт страви, яку зможе приготувати кожен

На вечерю можна приготувати смачну ароматну страву - куряче філе з пармезаном за соусом песто. Така проста та водночас вишукана страва сподобається усім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Світ смачних рецептів".
Таку страву можна приготувати заздалегідь, зібравши всі компоненти за годину, а потім поставивши в духовку безпосередньо перед тим, як подавати до столу.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку куряче філе потрібно надрізати в трьох місцях під нахилом і не до кінця. Далі посоліть, поперчіть та посипте паприкою.
Викладіть філе в тарілку, полийте соєвим соусом, оливковою олією та залиште маринуватись 30-40 хвилин.
Потім кожний надріз змастіть соусом песто. Моцарелу і томат наріжте кружальцями та вставте в надрізи.
Викладіть філе у форму та запікайте при температурі 180°C 30-40 хвилин до зарум’янення.
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