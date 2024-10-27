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Ніякого поспіху. Що обіцяє астрологічний прогноз на 27 жовтня і який колір принесе успіх

Що треба зробити 27 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У неділю, 27 жовтня, настане сприятливий період, але поспішати не варто. Окрім цього, для залучення щастя можна використовувати головні символи Сонця.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цю неділю й дала важливі поради на день.

Прогноз астропогоди на 27 жовтня

"До 16:30 за київським часом - сприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не бажано піддаватися тузі та смутку, виявляти впертість. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я", - попередила Соловйова.

Окрім цього, до 16:30 - чудовий час аби проявити свої лідерські якості, творчі здібності, провести дозвілля з дітьми, взяти участь в різноманітних розважальних іграх, відвідати концерти, шоу, вистави або самим виступити перед вдячною аудиторією. 

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не внаслідок зовнішніх проявів, а шляхом роботи з підсвідомістю та інтуїцією. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті", - зазначила експерт.

Астролог радить уникати конфліктів з оточуючими, це може порушити зв'язок з підсвідомістю. Під час сварок ви можете не так зрозуміти інформацію, що ще більше заплутає ситуацію. 

"У цей день нам дається стільки, скільки ми заслуговуємо. Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, господарством, родиною", - розповіла експерт.

Гороскоп на 27 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

27 жовтня - неділя, день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності. 

Присвятіть час хобі та будь-якій творчості: співам, малюванню, танцям, музикуванню, написанню віршів або книги, каліграфії, ікебані тощо. 

"Для підсилення сонячної енергії використовуйте в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, носіть прикраси із золота та поласуйте шматочками апельсину. Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії короля планет зображення короля тварин - величного лева", - радить Соловйова.

До слова, раніше ми розповідали, кому Таро-гороскоп на неділю обіцяє ключі від щастя.

Окрім цього, вже було названо щасливі дні листопада.

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