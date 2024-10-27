Никакой спешки. Что обещает астрологический прогноз на 27 октября и какой цвет принесет успех

Прогноз астропогоды на 27 октября

"До 16:30 по киевскому времени - благоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Не желательно поддаваться тоске и печали, проявлять упрямство. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья", - предупредила Соловьева.

Кроме этого, до 16:30 - прекрасное время, чтобы проявить свои лидерские качества, творческие способности, провести досуг с детьми, принять участие в различных развлекательных играх, посетить концерты, шоу, спектакли или самим выступить перед благодарной аудиторией.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не вследствие внешних проявлений, а путем работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышать. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни", - отметила эксперт.

Астролог рекомендует избегать конфликтов с окружающими, это может нарушить связь с подсознанием. Во время ссор вы можете не так понять информацию, что еще больше запутает ситуацию.

"В этот день нам дается столько, сколько мы заслуживаем. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей", - рассказала эксперт.

Гороскоп на 27 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

27 октября - воскресенье, день Солнца, отвечающий за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

Посвятите время хобби и любому творчеству: пению, рисованию, танцам, музыке, написанию стихов или книги, каллиграфии, икебане и так далее.

"Для усиления солнечной энергии используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, носите украшения из золота и полакомьтесь кусочками апельсина. Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместен применить в этот день. Повысят энергии короля планет изображения короля животных - величественного льва", - советует Соловьева.