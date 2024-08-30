Ніяких змін та романтики. Астролог склала прогноз на 30 серпня та озвучила головні поради на цю п'ятницю

У п'ятницю, 30 серпня, на наші життя вплинуть ретроградний Меркурій та Венера в особливому градусі. Будуть спокуси, але не обійдеться без чудових можливостей.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цей день та розповіла, які кольори можуть принести успіх.

Прогноз астропогоди на 30 серпня

Меркурій і досі перебуває у ретроградній фазі. Тому, нагадує астролог, не плануйте на цей день важливі справи.

Також Соловйова дала наступні поради й застереження:

утримайтесь від сексуальних розваг

не витрачайте енергію даремно

існує велика ймовірність крадіжок

є вірогідність оманливо переоцінити власні досягнення

уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та пихатість

будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм

пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами

більше відпочивайте, дотримуйтесь посту.

"У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист", - додала вона.

Гороскоп на 30 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 30 серпня

"У п'ятницю настане день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Також астролог радить прикрасити простір живими квітами, особливо трояндами.

"Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості: співам, малюванню, танцям, музикуванню, написанню віршів або книги, каліграфії тощо", - радить Соловйова.

Що заборонено робити у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)

Астроцікавинки на 30 серпня

До 11:58 Венера буде у руйнівному градусі Терезів, розповіла експерт. Це - градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

"Він приносить випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку. Також він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - пояснила Соловйова.

"У Терезах цей градус дає подвійну характеристику: руйнування та відновлення. Можлива велика небезпека через невміння відрізняти поняття добра та зла. Це градус суду та засудження, дає погану славу та втрату популярності. Можуть руйнуватись зв'язки людини, можуть відбуватися катастрофи після піднесення", - додала вона.

Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Венери. Якщо ж у людини достатньо мудрості, наголосила астролог, для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку.