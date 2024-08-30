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Никаких перемен и романтики. Астролог составила прогноз на 30 августа и озвучила главные советы на эту пятницу

Пятница 30 августа 2024 08:25
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Никаких перемен и романтики. Астролог составила прогноз на 30 августа и озвучила главные советы на эту пятницу Что нужно сделать в эту пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В пятницу, 30 августа, на нашу жизнь повлияют ретроградный Меркурий и Венера в особом градусе. Будут соблазны, но не обойдется без замечательных возможностей.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на этот день и рассказала, какие цвета могут принести успех.

Прогноз астропогоды на 30 августа

Меркурий до сих пор находится в ретроградной фазе. Поэтому, напоминает астролог, не планируйте на этот день важные дела.

Также Соловьева дала следующие советы и предупреждения:

  • воздержитесь от сексуальных развлечений
  • не тратьте энергию зря
  • существует большая вероятность краж
  • есть вероятность обманчиво переоценить собственные достижения
  • избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславия
  • будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью на взаимность
  • простите тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами
  • больше отдыхайте, соблюдайте пост.

"В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь, используя лишь интуицию и симпатию. Можно расставаться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту", - добавила она.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 30 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 30 августа

"В пятницу наступит день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

  • большие финансовые платежи
  • оформление брака
  • новые знакомства
  • регистрация бизнеса
  • ценные приобретения
  • кредиты
  • обновление собственного имиджа и дизайна квартиры
  • новые косметологические, пластические и хирургические процедуры
  • злоупотребление незнакомой пищей.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Также астролог советует украсить пространство живыми цветами, особенно розами.

"Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству: пению, рисованию, танцам, музыке, написанию стихов или книги, каллиграфии и так далее", - советует Соловьева.

Кому повезет до конца сентября (иллюстрация: freepik.com)

Что запрещено делать в пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Астроинтересности на 30 августа

До 11:58 Венера будет в разрушительном градусе Весов, рассказала эксперт. Это - градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

"Он приносит испытания на прочность, выносливость, стойкость и выдержку. Также он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - пояснила Соловьева.

"В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятие добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и потерю популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема", - добавила она.

Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Венеры. Если же у человека достаточно мудрости, подчеркнула астролог, для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.

К слову, недавно мы рассказывали, у каких знаков Зодиака изменится судьба.

Кроме того, ранее появился Таро-гороскоп на 30 августа.

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