Таро-гороскоп на 30 серпня: Тільці отримають подарунок від долі, а у Козерогів закінчиться "чорна смуга"

У п'ятницю, 30 серпня, Тельці отримають дещо особливе, а Козероги зможуть зітхнути з полегшенням. Однак Водоліям варто бути обережнішими з незнайомцями.

Що обіцяє Таро-гороскоп цієї п'ятниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Закохані". Не дозволяйте себе відволікати від справді важливих речей. Цей день варто присвятити тому, що ви любите.

Телець

Ваша карта на 30 серпня - "Десятка Пентаклів". Готуйтеся до добрих новин, ви можете отримати щедрий подарунок. Доля вирішила нагородити вас за всі праці та старання.

Близнюки

Вам випала карта "Четвірка Мечів". У п'ятницю ви зможете генерувати неймовірні ідеї, важливо лише їх записувати. Постарайтеся запам'ятати все, що прийде вам на думку.

Рак

Ваша карта на п'ятницю - "Лицар Мечів". Ви зможете здійснити свою мрію, вже цього дня ви отримаєте шанс на щастя. Важливо лише пам'ятати про те, що для великого успіху варто докласти великих зусиль.

Лев

Вам випала карта "Король Пентаклів". Бажання допомогти друзям може вас дуже захопити. Пам'ятайте про те, що в усьому важлива міра. Часом варто збавити оберти.

Діва

Ваша карта на 29 серпня "Король Жезлів". На вас чекає серйозний день. Ви зможете багато чого досягти, якщо виявите свої лідерські якості. Готуйтеся до грандіозних подій.

Терези

Вам випала карта "Вісімка Пентаклів". Не варто чинити опір урокам, які для вас приготувала доля. Вам потрібно багато чого навчитися і зрозуміти, що ви не завжди маєте рацію.

Скорпіон

Ваша карта на п'ятницю - "Дев'ятка Кубків". Вже цього дня ви отримаєте відповідь на дуже важливе питання. Ви зможете наблизитися до бажаного і зрозуміти, що робити далі.

Стрілець

Вам випала карта "Помірність". А це означає, що вам потрібно набратися терпіння. Стримуйте емоції та не ведіться на провокації, хтось намагається вас підставити.

Козоріг

Вам випала карта "Шістка Жезлів". Не зациклюйтесь на невдачах. "Чорна смуга" незабаром закінчиться, ви ще зможете насолодитися життям. Все буде добре, вже дуже скоро.

Водолій

Ваша карта на п'ятницю - "Сімка Мечів". Не поспішайте про себе розповідати, особливо малознайомим людям. Дещо усе ж варто залишити в секреті.

Риби

Ваша карта на 29 серпня - "Двійка Жезлів". Не поспішайте відмовлятися від справи, яка не принесла вам успіху. Швидше за все, вам потрібно знайти причину, ви зможете все виправити.