Ніяких "залишимось друзями". Як правильно розірвати стосунки: поради психолога

Відносини часом не складаються і найрозумніше, що можуть зробити партнери - прийняти рішення про їх припинення. Розрив може завдати сильного удару та довгий час буде зберігатися почуття туги та недомовленості, якщо останню розмову провести неправильно.

Говоріть правду, але з повагою

Не потрібно говорити такі фрази, на кшталт "залишимося друзями", "справа не в тобі, а в мені". Навряд чи партнер у це повірить.

В особистій розмові краще відверто розкажіть, чому ви не хочете продовжувати стосунки. Однак важливо не перебільшувати: вигадувати причини чи звинувачувати колишнього партнера.

Не перетворюйте все на конфлікт

Іноді після невдалих бесід партнери розходяться ворогами. Згадайте всі хороші моменти, які ви пережили з цією людиною, і будьте вдячні їй за кожен з них.

Це, звісно, не варто перераховувати при зустрічі, однак якщо ви зосередитеся на хорошому, не зможете перейти межу та почати сварку.

Також краще завершити бесіду на позитивній ноті, наприклад, "ти чудова людина, але ми надто різні. Ми заслуговуємо бути щасливими, але, на жаль, разом нам це не вдається".

Не маніпулюйте

Це не гра й не змагання. Таке мислення - підліткове та незріле. Не маніпулюйте ситуацією чи почуттями, а ігнорування, уникання бесіди чи хамство тільки травмують людину.

Окрім цього, не закінчуйте стосунки в повідомленнях. Проявіть повагу та скажіть все так, як би самі хотіли почути від близької вам людини.