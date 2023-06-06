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Никаких "останемся друзьями". Как правильно разорвать отношения: советы психолога

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Вторник 06 июня 2023 13:15
Никаких "останемся друзьями". Как правильно разорвать отношения: советы психолога Как правильно разорвать отношения (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Отношения порой не складываются и разумнее всего, что могут сделать партнеры - принять решение об их прекращении. Разрыв может нанести сильный удар и долго будет сохраняться чувство тоски и недосказанности, если последний разговор провести неправильно.

О том, как правильно разорвать отношения, рассказала психолог Надежда Антоняк в своем Instagram.

Говорите правду, но с уважением

Не нужно говорить такие фразы, вроде "останемся друзьями", "дело не в тебе, а во мне". Вряд ли партнер в это поверит.

В личном разговоре лучше откровенно расскажите, почему вы не хотите продолжать отношения. Однако важно не преувеличивать: сочинять причины или обвинять бывшего партнера.

Не превращайте все в конфликт

Иногда после неудачных бесед партнеры расходятся врагами. Вспомните все хорошие моменты, которые вы пережили с этим человеком, и будьте благодарны ему за каждый из них.

Это, конечно, не стоит перечислять при встрече, однако если вы сосредоточитесь на хорошем, не сможете перейти границу и начать ссору.

Также лучше завершить беседу на положительной ноте, например, "ты прекрасный человек, но мы слишком разные. Мы заслуживаем быть счастливыми, но, к сожалению, вместе нам это не удается".

Не манипулируйте

Это не игра и не соревнование. Такое мышление - подростковое и незрелое. Не манипулируйте ситуацией или чувствами, а игнорирование, избегание беседы или хамство только травмируют человека.

Кроме того, не заканчивайте отношения в сообщениях. Проявите уважение и скажите все так, как бы вы сами хотели услышать от близкого вам человека.

Раньше мы рассказывали, как понять, что ваш мужчина самый обычный сексист.

Также читайте о стереотипах, мешающих построить счастливые отношения.

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