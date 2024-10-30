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Ніяких нових справ. Що обіцяє астропрогноз на 30 жовтня і як обвести злий рок навколо пальця

Що заборонено робити 30 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Ця середа, 30 жовтня, буде несприятливою для багатьох нових справ. Втім, врятувати ситуацію цілком реально.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головні поради й розповіла, які справи краще не планувати на 30 жовтня.

Прогноз астропогоди на 30 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, оформлення на нову роботу, зміни місця проживання, оформлення шлюбу. Після 11:00 можливі стоматологічні та хірургічні втручання, відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

Також вона дала наступні поради:

  • не перенапружуйте зір
  • не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими
  •  не сперечайтеся з жінками - це порушить космічний порядок.

"Ця середа - день відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Підвищується жіноча інтуїція. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети", - пояснила астролог.

"Головне - утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. Доба сприятиме виходу з конфліктів, вдалий час для перебудов і ремонту. Не зайвим буде прибирання вдома", - додала вона.

Гороскоп на 30 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу 

30 жовтня - перший день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Цього дня варто уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації. Уважно стежте за речами, ви можете їх загубити. З'являється ризик обману та шахрайства. 

На цей день краще не планувати такі справи як:

  • важливі переговори
  • укладання нових договорів
  • придбання техніки
  • важливі відрядження
  • складання іспитів
  • проведення необхідних платежів
  • зʼясування стосунків з сусідами. 

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, раніше астролог дала гороскоп на Хелловін для кожного знаку Зодіаку.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп до кінця тижня.

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