Ніяких нових справ. Що обіцяє астропрогноз на 30 жовтня і як обвести злий рок навколо пальця

Прогноз астропогоди на 30 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, оформлення на нову роботу, зміни місця проживання, оформлення шлюбу. Після 11:00 можливі стоматологічні та хірургічні втручання, відвідування перукарні", - розповіла Соловйова.

Також вона дала наступні поради:

не перенапружуйте зір

не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими

не сперечайтеся з жінками - це порушить космічний порядок.

"Ця середа - день відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Підвищується жіноча інтуїція. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети", - пояснила астролог.

"Головне - утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. Доба сприятиме виходу з конфліктів, вдалий час для перебудов і ремонту. Не зайвим буде прибирання вдома", - додала вона.

Гороскоп на 30 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

30 жовтня - перший день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Цього дня варто уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації. Уважно стежте за речами, ви можете їх загубити. З'являється ризик обману та шахрайства.

На цей день краще не планувати такі справи як:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

зʼясування стосунків з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля", - резюмувала астролог.