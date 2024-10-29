Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуали
Хелловін - одне з наймістичніших і загадкових свят у році, що відзначається в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Це час, коли межа між світами живих і мертвих стає тоншою, відкриваючи можливості для енергетичних трансформацій, інтуїтивних прозрінь та містичних ритуалів. Але як це свято може вплинути на різні знаки Зодіаку?
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, кому варто бути обережним, а кому - очікувати позитивних змін.
Овен (21 березня - 19 квітня)
Для Овнів Хелловін може стати часом внутрішнього очищення. Ви, як вогняний знак, часто відчуваєте потужний приплив енергії. Але саме в цю ніч варто зосередитися на спокої та саморефлексії. Ритуали на відпущення минулого, як, наприклад, спалення старих листів або символічних речей, допоможуть звільнити місце для нового.
Ритуал: напишіть на папері те, що хочете залишити в минулому, спаліть цей аркуш і уявіть, як негатив покидає ваше життя.
Телець (20 квітня - 20 травня)
Тельці зазвичай прагнуть до стабільності, але Хелловін може принести вам несподівані відкриття. Це час для заглиблення в свої підсвідомі страхи і роботи з ними. Енергія ночі допоможе вам розкрити глибинні бажання і пристрасті.
Ритуал: запаліть свічку і подумайте про свої страхи. Сконцентруйтесь на свічці і уявіть, як полум’я очищає ваше серце від цих страхів.
Близнюки (21 травня - 20 червня)
Для Близнюків Хелловін - це час містики і відкриттів. Ви можете відчути потужний приплив інтуїції. Ця ніч підштовхує вас до дослідження нових знань, тож займіться чимось творчим або почніть вивчати окультні науки.
Ритуал: створіть особистий амулет або талісман, який буде захищати вас від негативу та залучати позитивну енергію.
Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)
Рак (21 червня - 22 липня)
Для Раків Хелловін - це період глибоких емоцій і підсвідомих прозрінь. Ця ніч може підштовхнути вас до роздумів про минуле, стосунки з близькими та родинні корені. Скористайтеся енергією Хелловіна, щоб розв’язати старі емоційні конфлікти.
Ритуал: медитація на воду або купання зі свічками допоможуть вам очистити свою емоційну сферу і зцілити внутрішні рани.
Лев (23 липня - 22 серпня)
Левам Хелловін приносить можливість відчути себе в центрі уваги, але в містичному сенсі. Ви можете скористатися цим святом для підвищення своєї харизми і магнетизму. Це ідеальний час для участі у святкових заходах та ритуалах на залучення успіху.
Ритуал: запаліть золотисту свічку і вимовляйте афірмації, що стосуються вашого успіху та визнання. Візуалізуйте, як енергія свічки підсилює вашу привабливість.
Діва (23 серпня - 22 вересня)
Дівам варто бути обережними в цей час, оскільки енергія Хелловіна може викликати занепокоєння. Ви можете відчути необхідність у впорядкуванні своїх думок та оточення. Це час для медитацій і спокою.
Ритуал: приберіть свій простір, запаліть лавандову свічку і сконцентруйтесь на внутрішньому очищенні. Цей процес допоможе вам відновити гармонію.
Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)
Терези (23 вересня - 22 жовтня)
Для Терезів Хелловін приносить час для роздумів про баланс у житті. Ви можете опинитися на роздоріжжі у стосунках або кар’єрі. Святкова атмосфера допоможе вам поглибити свою інтуїцію та знайти відповіді на важливі питання.
Ритуал: на заході сонця виконайте ритуал на гармонізацію: запаліть дві свічки (білу і чорну) і подумайте про те, як знайти баланс у житті.
Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)
Для Скорпіонів Хелловін - це їхнє свято! Це час, коли ваші природні містичні здібності на піку. Ви відчуваєте інтуїцію сильніше, ніж зазвичай, і можете легко розгадати таємниці. Це ідеальний момент для трансформацій і магічних практик.
Ритуал: виконайте ритуал очищення через вогонь. Напишіть свої бажання на папері і спаліть його, щоб вивільнити енергію для реалізації задуманого.
Стрілець (22 листопада - 21 грудня)
Для Стрільців Хелловін - це час відкриттів і нових досліджень. Ви можете відчути потяг до подорожей або духовного зростання. Святкова атмосфера розкриє перед вами нові горизонти.
Ритуал: сплануйте майбутню подорож або медитуйте на відкриті дороги, щоб залучити в своє життя нові можливості.
Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)
Козоріг (22 грудня - 19 січня)
Козороги відчують потребу в захисті та стабільності. Це час для того, щоб створити сильний енергетичний захист. Ви можете залучити до свого життя матеріальні блага через ритуали на фінансовий успіх.
Ритуал: запаліть зелений камінь, як символ багатства, і візуалізуйте, як успіх приходить до вас.
Водолій (20 січня - 18 лютого)
Для Водоліїв Хелловін - це можливість вийти за рамки звичного і пізнати щось нове та незвичайне. Ви можете відчути тягу до окультних наук або експериментів.
Ритуал: проведіть ритуал на інтуїцію - медитуйте з аметистом, щоб підсилити свою здатність до передчуття і прозрінь.
Риби (19 лютого - 20 березня)
Рибам Хелловін приносить глибокі емоційні та духовні переживання. Це ідеальний час для зцілення і духовних практик. Ви можете скористатися енергією цього дня для медитації та підвищення своєї інтуїції.
Ритуал: виконайте медитацію на воду або запаліть свічку і спостерігайте за її полум’ям, щоб заглибитися у свої внутрішні процеси і знайти відповіді на хвилюючі питання.
Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)
Загальні поради на Хелловін
Хелловін - це час, коли варто заглибитися у свій внутрішній світ, звернути увагу на свої страхи і приховані бажання. Найкращі ритуали в цю ніч - це ритуали очищення, захисту та підсилення інтуїції. Запаліть свічки, зосередьтеся на своїх бажаннях і використовуйте енергію ночі для трансформації та змін у своєму житті.
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