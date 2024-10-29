ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуали

Вівторок 29 жовтня 2024 21:01
UA EN RU
Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуали Як на знаки Зодіаку впливає Хелловін (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко
Експерт: Лія Лагуз

Хелловін - одне з наймістичніших і загадкових свят у році, що відзначається в ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Це час, коли межа між світами живих і мертвих стає тоншою, відкриваючи можливості для енергетичних трансформацій, інтуїтивних прозрінь та містичних ритуалів. Але як це свято може вплинути на різні знаки Зодіаку?

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, кому варто бути обережним, а кому - очікувати позитивних змін.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Для Овнів Хелловін може стати часом внутрішнього очищення. Ви, як вогняний знак, часто відчуваєте потужний приплив енергії. Але саме в цю ніч варто зосередитися на спокої та саморефлексії. Ритуали на відпущення минулого, як, наприклад, спалення старих листів або символічних речей, допоможуть звільнити місце для нового.

Ритуал: напишіть на папері те, що хочете залишити в минулому, спаліть цей аркуш і уявіть, як негатив покидає ваше життя.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тельці зазвичай прагнуть до стабільності, але Хелловін може принести вам несподівані відкриття. Це час для заглиблення в свої підсвідомі страхи і роботи з ними. Енергія ночі допоможе вам розкрити глибинні бажання і пристрасті.

Ритуал: запаліть свічку і подумайте про свої страхи. Сконцентруйтесь на свічці і уявіть, як полум’я очищає ваше серце від цих страхів.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Для Близнюків Хелловін - це час містики і відкриттів. Ви можете відчути потужний приплив інтуїції. Ця ніч підштовхує вас до дослідження нових знань, тож займіться чимось творчим або почніть вивчати окультні науки.

Ритуал: створіть особистий амулет або талісман, який буде захищати вас від негативу та залучати позитивну енергію.

Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуалиГороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Рак (21 червня - 22 липня)

Для Раків Хелловін - це період глибоких емоцій і підсвідомих прозрінь. Ця ніч може підштовхнути вас до роздумів про минуле, стосунки з близькими та родинні корені. Скористайтеся енергією Хелловіна, щоб розв’язати старі емоційні конфлікти.

Ритуал: медитація на воду або купання зі свічками допоможуть вам очистити свою емоційну сферу і зцілити внутрішні рани.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Левам Хелловін приносить можливість відчути себе в центрі уваги, але в містичному сенсі. Ви можете скористатися цим святом для підвищення своєї харизми і магнетизму. Це ідеальний час для участі у святкових заходах та ритуалах на залучення успіху.

Ритуал: запаліть золотисту свічку і вимовляйте афірмації, що стосуються вашого успіху та визнання. Візуалізуйте, як енергія свічки підсилює вашу привабливість.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Дівам варто бути обережними в цей час, оскільки енергія Хелловіна може викликати занепокоєння. Ви можете відчути необхідність у впорядкуванні своїх думок та оточення. Це час для медитацій і спокою.

Ритуал: приберіть свій простір, запаліть лавандову свічку і сконцентруйтесь на внутрішньому очищенні. Цей процес допоможе вам відновити гармонію.

Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуалиГороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Для Терезів Хелловін приносить час для роздумів про баланс у житті. Ви можете опинитися на роздоріжжі у стосунках або кар’єрі. Святкова атмосфера допоможе вам поглибити свою інтуїцію та знайти відповіді на важливі питання.

Ритуал: на заході сонця виконайте ритуал на гармонізацію: запаліть дві свічки (білу і чорну) і подумайте про те, як знайти баланс у житті.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Для Скорпіонів Хелловін - це їхнє свято! Це час, коли ваші природні містичні здібності на піку. Ви відчуваєте інтуїцію сильніше, ніж зазвичай, і можете легко розгадати таємниці. Це ідеальний момент для трансформацій і магічних практик.

Ритуал: виконайте ритуал очищення через вогонь. Напишіть свої бажання на папері і спаліть його, щоб вивільнити енергію для реалізації задуманого.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Для Стрільців Хелловін - це час відкриттів і нових досліджень. Ви можете відчути потяг до подорожей або духовного зростання. Святкова атмосфера розкриє перед вами нові горизонти.

Ритуал: сплануйте майбутню подорож або медитуйте на відкриті дороги, щоб залучити в своє життя нові можливості.

Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуалиГороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Козоріг (22 грудня - 19 січня)

Козороги відчують потребу в захисті та стабільності. Це час для того, щоб створити сильний енергетичний захист. Ви можете залучити до свого життя матеріальні блага через ритуали на фінансовий успіх.

Ритуал: запаліть зелений камінь, як символ багатства, і візуалізуйте, як успіх приходить до вас.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Для Водоліїв Хелловін - це можливість вийти за рамки звичного і пізнати щось нове та незвичайне. Ви можете відчути тягу до окультних наук або експериментів.

Ритуал: проведіть ритуал на інтуїцію - медитуйте з аметистом, щоб підсилити свою здатність до передчуття і прозрінь.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Рибам Хелловін приносить глибокі емоційні та духовні переживання. Це ідеальний час для зцілення і духовних практик. Ви можете скористатися енергією цього дня для медитації та підвищення своєї інтуїції.

Ритуал: виконайте медитацію на воду або запаліть свічку і спостерігайте за її полум’ям, щоб заглибитися у свої внутрішні процеси і знайти відповіді на хвилюючі питання.

Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуалиГороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Загальні поради на Хелловін

Хелловін - це час, коли варто заглибитися у свій внутрішній світ, звернути увагу на свої страхи і приховані бажання. Найкращі ритуали в цю ніч - це ритуали очищення, захисту та підсилення інтуїції. Запаліть свічки, зосередьтеся на своїх бажаннях і використовуйте енергію ночі для трансформації та змін у своєму житті.

Почитайте, які знаки Зодіаку процвітають на самоті.

Також ми писали про астрологічні символи, які не люблять помилятися.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні