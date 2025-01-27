Ніяких нових справ. Астролог дала прогноз та важливі поради на цей понеділок

У понеділок, 27 січня, Місяць опиниться в одному з найгірших положень. Втім, цей день все ж дасть нам шанс на здійснення бажаного.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цей понеділок.

Прогноз астропогоди на 27 січня

Цього дня Соловйова не радить починати нові справи та ухвалювати важливі рішення. Окрім цього, у понеділок не слід змінювати місце роботи та переїжджати.

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір, не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. Цей понеділок - період для відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди", - розповіла астролог.

"Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Головне - втриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними", - додала вона.

Окрім цього, 27 січня настає вдалий час для виходу з конфліктів, пошуків примирення, перебудов і ремонту.



Гороскоп на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 27 січня

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив, пояснила Соловйова, також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"27-го січня Місяць буде в знаку Козорогу - в одному з найнесприятливіших для себе положень. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить експерт.

Втім, цього дня буде сприятливий момент. З 10:00 до 11:48 Місяць, опиниться у королівському градусі. Коли планети та світло потрапляють в такий градус, настає вдалий час для реалізації гарних можливостей.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. У Козерозі він вважається символом пошани та поваги", - розповіла Соловйова.

У цей період можна виконувати будь-які завдання та досягати бажаного. Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.