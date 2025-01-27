Никаких новых дел. Астролог дала прогноз и важные советы на этот понедельник

В понедельник, 27 января, Луна окажется в одном из худших положений. Впрочем, этот день все же даст нам шанс на осуществление желаемого.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот понедельник.

Прогноз астропогоды на 27 января

В этот день Соловьева не советует начинать новые дела и принимать важные решения. Кроме этого, в понедельник не следует менять место работы и переезжать.

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение, не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. Этот понедельник - период для восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения", - рассказала астролог.

"Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели. Главное - удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными", - добавила она.

Кроме этого, 27 января наступает удачное время для выхода из конфликтов, поисков примирения, перестроек и ремонта.



Гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 27 января

Этот понедельник - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние, пояснила Соловьева, также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"27-го января Луна будет в знаке Козерога - в одном из самых неблагоприятных для себя положений. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует эксперт.

Впрочем, в этот день будет благоприятный момент. С 10:00 до 11:48 Луна, окажется в королевском градусе. Когда планеты и свет попадают в такой градус, наступает удачное время для реализации хороших возможностей.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Козероге он считается символом почета и уважения", - рассказала Соловьева.

В этот период можно выполнять любые задачи и достигать желаемого. Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей.