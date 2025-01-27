ua en ru
Пн, 27 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Никаких новых дел. Астролог дала прогноз и важные советы на этот понедельник

Понедельник 27 января 2025 08:25
UA EN RU
Никаких новых дел. Астролог дала прогноз и важные советы на этот понедельник Что надо делать в понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В понедельник, 27 января, Луна окажется в одном из худших положений. Впрочем, этот день все же даст нам шанс на осуществление желаемого.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот понедельник.

Прогноз астропогоды на 27 января

В этот день Соловьева не советует начинать новые дела и принимать важные решения. Кроме этого, в понедельник не следует менять место работы и переезжать.

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение, не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. Этот понедельник - период для восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения", - рассказала астролог.

"Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели. Главное - удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными", - добавила она.

Кроме этого, 27 января наступает удачное время для выхода из конфликтов, поисков примирения, перестроек и ремонта.
Які знаки Зодіаку не вірять у власні сили (фото: freepik.com)
Гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 27 января

Этот понедельник - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние, пояснила Соловьева, также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"27-го января Луна будет в знаке Козерога - в одном из самых неблагоприятных для себя положений. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует эксперт.

Впрочем, в этот день будет благоприятный момент. С 10:00 до 11:48 Луна, окажется в королевском градусе. Когда планеты и свет попадают в такой градус, наступает удачное время для реализации хороших возможностей.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Козероге он считается символом почета и уважения", - рассказала Соловьева.

В этот период можно выполнять любые задачи и достигать желаемого. Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат премию или повышение.

Кроме этого, узнайте, кому обещает осуществление мечты гороскоп на февраль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Астрология
NEWS
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США
Трамп в турборежиме. Что за неделю успел заявить и сделать новый президент США