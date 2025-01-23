Никаких мамонтов и мяса хищников. Что на самом деле ели древние люди миллионы лет назад

Ученые много лет считали, что древние люди, которые жили более 3 миллионов лет назад, питались мясом животных и растениями. Но это представление значительно изменилось благодаря новым исследованиям.

Чем на самом деле питались древние люди 3 миллиона лет назад и 5000 лет назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что ели наши предки 3 миллиона лет назад

Как показало новое исследование зубной эмали австралопитеков, наших предков, они не были преимущественно плотоядными. Основной рацион этих древних людей был из растений и насекомых. И это открытие ставит под сомнение популярную идею о "палео-диете", которая базируется на потребление большого количества мяса.

Исследователи изучили соотношение изотопов азота в зубной эмали и сравнили их с изотопами в зубах других млекопитающих того времени. Оказалось, что уровень азота у австралопитеков был подобен тому, который наблюдается у травоядных животных. И он был значительно ниже, чем у хищников.

А это указывает, что большую часть белка они получали из растительных источников, таких как бобовые, фрукты и листья, а также - из насекомых.

Кстати, среди австралопитеков была вариация в изотопном составе, а это может указывать на разнообразие их рациона в зависимости от сезона или вида. Также ученым удалось выяснить, что в питании было преимущественно растения, которые характерны для умеренного климата с достаточным количеством воды.

Фактически, это исследование свидетельствует, что наши предки были адаптированы к разнообразному растительному рациону и могли жить без большого количества мяса. А еще это ставит под сомнение диеты, которые пропагандируют потребление мяса, как основной и естественный способ питания человека.

А что ели люди 5000 лет назад

Еще одно исследование о питании древних людей показало неожиданные результаты, но уже о тех, кто жил более 5000 лет назад. Считалось, что люди этого периода питались блюдами из зерновых и мяса.

Однако рацион древних земледельцев был гораздо разнообразнее - в нем были не только культурные, но и дикорастущие растения.

По словам ученых из Кильского университета в Германии, которые изучали растительные остатки на точильных камнях в Ольденбурге, поселении культуры колоколообразных кубков, люди употребляли очень много интересных продуктов.

Это поселение существовало около 5000 лет назад и анализ показал, что кроме пшеницы и ячменя, эти земледельцы ели плоды диких трав, водоросли, желуди, клубни и семена бобовых.

Анализ показал, что дикорастущие растения были важной частью рациона у этих древних людей, а не просто случайным дополнением. Они совмещали земледелие со собирательством, чтобы обеспечить себя разнообразной и питательной пищей.

Также исследование выявило разницу в кулинарных традициях различных неолитических сообществ. Например, в одной из них (Ольденбург) зерно перерабатывали в муку для лепешек или грубо измельчали для выпечки. А в другом (Фрайденлунд, Дания), злаки использовали для приготовления каши.

Ученые отмечают, что уже 5000 лет назад люди были изобретательны и адаптировались к доступным ресурсам. И уже тогда они ценили разнообразие в своем рационе и использовали дары природы для поддержания здоровья.