Ніяких "Лускунчиків". Як український балет завойовує світ і чому це добре для кожного з нас

На жаль, він також не уникнув впливу війни. Проте часи кризи та невизначеності, своєю чергою, відкрили українському балету нові можливості - як для його розвитку, так і для популяризації України на міжнародній культурній арені.

Початок повномасштабної війни запам’ятався вимушеним виїздом талановитих артистів балету за кордон. Як наслідок, після відновлення роботи Національного академічного театру опери та балету України в балетній трупі залишилася лише п’ята частина артистів. Театри США та Європи запрошували до себе наших найкращих артистів. В різних країнах світу та на різних континентах вони продовжують підтримувати Україну та змінюють ставлення до нашої культури як до автентичної та незалежної від культури країни-агресора.

Ця інтеграція в міжнародну спільноту відкрила нашим артистам балету ще більше можливостей для взаємодії зі світовою аудиторією. Наші виконавці презентують українські балетні вистави за кордоном, привертають увагу світового глядача до української культури та гордо завершують виступи із синьо-жовтим прапором у руках. Провідні балетні трупи з України часто отримують запрошення на гастролі у Європі, США та Японії. Більше ніж за рік війни вони організували десяток благодійних вечорів для підтримки українських театрів і розвитку українського балету загалом.

Крім цього, велика війна тотально вплинула на репертуар українського балету. Це стало одночасно викликом та можливістю для артистів. Так, багато років в український балетний репертуар була інтегрована музика російських композиторів. Зараз ми намагаємося це змінити - через нашу музику, костюми, постановки, культуру, фольклор.

Від початку повномасштабного вторгнення українські театри не включають у свій репертуар такі вистави, як "Лебедине озеро" і "Лускунчик". Замість них активно впроваджуються вистави українських композиторів та балетмейстерів, зокрема "Снігова королева", "Лісова пісня", "Лілея" тощо. Однак, за кордоном все ще зберігається перевага російського репертуару та інтерес до класичних російських постановок. Це говорить про те, що українським артистам необхідно налагоджувати міжкультурні зв’язки, продовжувати докладати більше зусиль для популяризації української культури та балету на світовій арені.

Особливо слід відзначити унікальний балет "Лісова пісня", що став однією з найяскравіших і успішних ініціатив, впроваджених на світову сцену. Ця вистава уособлює українську національну ідентичність, передає душу та традиції України.

Нещодавній гастрольний тур Grand Kyiv Ballet з "Лісовою піснею" до Австралії та Нової Зеландії показав, наскільки змінилось ставлення світового глядача до українського репертуару. У повністю заповнених залах глядачі з особливою емоційністю та захватом реагували на виставу, а після виступу багато з них ділилися позитивними відгуками та враженнями від балету. Так ми переконалися в тому, що український балет може стати глобальним культурним проєктом, який буде зберігати присутність України в міжнародній повістці та збільшувати рівень інвестицій в українську культуру.

Тому зараз наше завдання як представників культури України - зберегти це сприйняття та ідентифікацію нашої країни у світі. Для цього необхідно забезпечити комфортні умови для навчання учнів та студентів балетних коледжів, створювати більше постановок з українськими хореографами та композиторами, налагоджувати нові дипломатичні зв’язки та взаємодіяти з міжнародними партнерами. Тому моя мета - активно працювати над довгостроковою стратегією та глобальною концепцією розвитку та популяризації українського балету у світі.

Український балет - це приклад того, як творчість, професіоналізм та відданість можуть перетворити виклики на можливості. Зміни, спричинені війною, дали поштовх для переосмислення і розвитку української культури, зокрема балету. Саме тому він став важливим інструментом культурної дипломатії, який допомагає показати унікальність та глибину української традиції у світі.