Никаких "Щелкунчиков". Как украинский балет завоевывает мир и почему это хорошо для каждого из нас

К сожалению, он также не избежал влияния войны. Однако времена кризиса и неопределенности, в свою очередь, открыли украинскому балету новые возможности - как для его развития, так и популяризации Украины на международной культурной арене.

Начало полномасштабной войны запомнилось вынужденным выездом талантливых артистов балета за границу. Как следствие, после возобновления работы Национального академического театра оперы и балета Украины в балетной труппе осталась только пятая часть артистов. Театры США и Европы приглашали к себе наших лучших артистов. В разных странах мира и на разных континентах они продолжают поддерживать Украину и изменяют отношение к нашей культуре как к аутентичной и независимой от культуры страны-агрессора.

Эта интеграция в международное сообщество открыла нашим артистам балета еще больше возможностей для взаимодействия с мировой аудиторией. Наши исполнители презентуют украинские балетные представления за границей, привлекают внимание мирового зрителя к украинской культуре и гордо завершают выступления с сине-желтым флагом в руках. Ведущие балетные труппы из Украины часто получают приглашения на гастроли в Европе, США и Японии. Более чем за год войны они организовали десяток благотворительных вечеров для поддержки украинских театров и развития украинского балета в целом.

Кроме того, великая война тотально повлияла на репертуар украинского балета. Это стало одновременно вызовом для артистов. Да, много лет в украинский балетный репертуар была интегрирована музыка российских композиторов. Сейчас мы пытаемся это изменить - через нашу музыку, костюмы, постановки, культуру, фольклор.

С начала полномасштабного вторжения украинские театры не включают в свой репертуар такие представления, как "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Вместо них активно внедряются представления украинских композиторов и балетмейстеров, в частности "Снігова королева", "Лісова пісня", "Лілея" и т. д. Однако, за рубежом все еще сохраняется преимущество русского репертуара и интерес к классическим русским постановкам. Это говорит о том, что украинским артистам необходимо налаживать межкультурные связи, продолжать прилагать больше усилий по популяризации украинской культуры и балета на мировой арене.

Особо следует отметить уникальный балет "Лісова пісня", ставший одной из самых ярких и успешных инициатив, внедренных на мировой сцене. Этот спектакль олицетворяет украинскую национальную идентичность, передает душу и традиции Украины.

Недавний гастрольный тур Grand Kyiv Ballet с "Лісовою піснею" в Австралию и Новую Зеландию показал, насколько изменилось отношение мирового зрителя к украинскому репертуару. В полностью заполненных залах зрители с особой эмоциональностью и восторгом реагировали на спектакль, а после выступления многие делились положительными отзывами и впечатлениями от балета. Так мы убедились, что украинский балет может стать глобальным культурным проектом, который будет сохранять присутствие Украины в международной повестке и увеличивать уровень инвестиций в украинскую культуру.

Поэтому сейчас наша задача как представителей культуры Украины - сохранить это восприятие и идентификацию нашей страны в мире. Для этого необходимо обеспечить комфортные условия для обучения учащихся и студентов балетных колледжей, создавать больше постановок с украинскими хореографами и композиторами, налаживать новые дипломатические связи и взаимодействовать с международными партнерами. Поэтому моя цель - активно работать над долгосрочной стратегией и глобальной концепцией развития и популяризации украинского балета в мире.

Украинский балет – это пример того, как творчество, профессионализм и преданность могут превратить вызовы в возможности. Изменения, вызванные войной, дали толчок для переосмысления и развития украинской культуры, в частности, балета. Поэтому он стал важным инструментом культурной дипломатии, который помогает показать уникальность и глубину украинской традиции в мире.