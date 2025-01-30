Ніякі вони не зелені! Вчені визначили справжній колір інопланетян

Що впливає на колір інопланетян

Протягом десятиліть культура та фантастика зображували інопланетян зеленими, однак ця ідея не має наукового обґрунтування. Колір живих істот залежить від низки факторів, таких як атмосфера планети, рівень радіації, спектр випромінювання зірки та біохімічні особливості організмів.

Науковці з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики та Кембриджського університету провели дослідження, яке доводить: істоти з інших планет можуть мати абсолютно різні кольори залежно від їхнього середовища проживання.

Якій колір інопланетян найбільш імовірний?

Дослідники вивчили спектральний аналіз екзопланет, приділивши особливу увагу тим, що можуть підтримувати життя. Вони створили комп’ютерні моделі й визначили, які пігменти найбільш ефективні для фотосинтезу в умовах різного випромінювання.

Ймовірні варіанти кольорів:

Фіолетовий або чорний - якщо планета отримує мало світла або її сонце випромінює багато ультрафіолету. Такий пігмент дозволяє ефективніше засвоювати енергію.

Червоний або помаранчевий - можливий на планетах із щільною атмосферою, де домінує інфрачервоне випромінювання.

Синій - може з’явитися у середовищах із високим рівнем кисню або підвищеною вологістю.

Отже, хоча зелений колір можливий, але він далеко не єдиний варіант.

Що кажуть вчені?

За словами астрофізика Ліама Фітцджеральда, "ідея про зелених інопланетян - це суто земне упередження, яке спирається на знайому нам флору. Якщо на іншій планеті домінують інші умови, домінуючий колір життя буде іншим".

Крім того, вчені зазначають, що життя не обов’язково має базуватися на хлорофілі, як на Землі. Альтернативні форми фотосинтезу можуть використовувати зовсім інші пігменти.

Ці дослідження допомагають астрофізикам краще розпізнавати можливі ознаки життя на інших планетах. Аналіз кольорів поверхні екзопланет може вказувати на біологічну активність і навіть дати підказку про можливі форми життя.

Отже, наступного разу, коли у фільмах чи книгах ви побачите зелених прибульців, знайте: у реальності вони можуть виглядати зовсім інакше! Наука лише починає розкривати таємниці позаземного життя, і попереду нас чекає ще багато відкриттів.