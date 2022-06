Нино Катамадзе дала концерт в киевском метро: яркое видео

49-летняя джазвумен хорошо известна своей поддержкой Украины и критикой российской агрессии как против нашей страны, так и своей родины - Грузии. Дива убеждена, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками, а таких среди украинцев - очень много.

Вечером в пятницу, 10 июня, Нино Катамадзе "превратила" платформу киевского метро в уютный концерт-зал, а сама выступала на импровизированной сцене перед ступенями к переходу на другую станцию.

Тем, кому посчастливилось попасть на выступление легендарной артистки, делятся в интернете яркими музыкальными видеороликами.

Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня

