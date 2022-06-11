Нино Катамадзе дала концерт в киевском метро: яркое видео
Знаменитая грузинская джазовая певица Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев, и дала концерт в подземке. Всемирно известная артистка выступила на станции метро "Майдан Незалежности" перед зрителями-пассажирами, под аккомпанемент музыкантов и проезжающих поездов.
Уникальный концерт-экспромт сняли на видео жители и гости столицы, и кадры опубликовали в сети.
49-летняя джазвумен хорошо известна своей поддержкой Украины и критикой российской агрессии как против нашей страны, так и своей родины - Грузии. Дива убеждена, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками, а таких среди украинцев - очень много.
Вечером в пятницу, 10 июня, Нино Катамадзе "превратила" платформу киевского метро в уютный концерт-зал, а сама выступала на импровизированной сцене перед ступенями к переходу на другую станцию.
Тем, кому посчастливилось попасть на выступление легендарной артистки, делятся в интернете яркими музыкальными видеороликами.
Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня
Видео: Нино Катамадзе выступает в киевском метро
Видео: выступление Нино Катамадзе на платформе киевской станции метро "Майдан Незалежности" 10 июня
War time concert on the platform of Kyiv metro. Jazz legend @ninokatamadze performing to share the spirit of love and freedom. This is what you can see only in Ukraine. Thanks for supporting us, Nino! pic.twitter.com/rh6rHpCXYq— Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) June 10, 2022
Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня
Видео: прибытие поезда во время концерта Нино Катамадзе в метро Киева
Концерт Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня (фото: twitter.com/Leshchenkos)
Отметим, что выступления звезд в метрополитене столицы Украины уже становятся приятной традицией. Так, ранее в мае лидер культовой группы U2 Боно спел на киевском метро "Крещатик", что стало для пассажиров настоящим сюрпризом.
А в апреле фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в киевской подземке провел благотворительный концерт и собрал большую сумму для детей, которые пострадали от военной агрессии РФ.