Ніно Катамадзе дала концерт у київському метро: яскраве відео

49-річна джазвумен добре відома своєю підтримкою України та критикою російської агресії як проти нашої країни, так і своєї батьківщини - Грузії. Діва переконана, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками, а таких серед українців - дуже багато.

Увечері в п'ятницю, 10 червня, Ніно Катамадзе "перетворила" платформу київського метро на затишний концерт-зал, а сама виступала на імпровізованій сцені перед сходинками до переходу на іншу станцію.

Тим, кому пощастило потрапити на виступ легендарної артистки, діляться в інтернеті яскравими музичними відеороликами.

Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня

Відео: Ніно Катамадзе виступає в київському метро

Відео: виступ Ніно Катамадзе на платформі київської станції метро "Майдан Незалежності" 10 червня

War time concert on the platform of Kyiv metro. Jazz legend @ninokatamadze performing to share the spirit of love and freedom. This is what you can see only in Ukraine. Thanks for supporting us, Nino! pic.twitter.com/rh6rHpCXYq