Ніно Катамадзе дала концерт у київському метро: яскраве відео

Знаменита грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців, і дала концерт в підземці. Всесвітньо відома артистка виступила на станції метро "Майдан Незалежності" перед глядачами-пасажирами, під акомпанемент музикантів і проїжджаючих поїздів.

Унікальний концерт-експромт зняли на відео жителі та гості столиці, і кадри опублікували в мережі.

49-річна джазвумен добре відома своєю підтримкою України та критикою російської агресії як проти нашої країни, так і своєї батьківщини - Грузії. Діва переконана, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками, а таких серед українців - дуже багато.

Увечері в п'ятницю, 10 червня, Ніно Катамадзе "перетворила" платформу київського метро на затишний концерт-зал, а сама виступала на імпровізованій сцені перед сходинками до переходу на іншу станцію.

Тим, кому пощастило потрапити на виступ легендарної артистки, діляться в інтернеті яскравими музичними відеороликами.

Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня

Відео: Ніно Катамадзе виступає в київському метро

Відео: виступ Ніно Катамадзе на платформі київської станції метро "Майдан Незалежності" 10 червня

War time concert on the platform of Kyiv metro. Jazz legend @ninokatamadze performing to share the spirit of love and freedom. This is what you can see only in Ukraine. Thanks for supporting us, Nino! pic.twitter.com/rh6rHpCXYq — Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) June 10, 2022

Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня

Відео: прибуття поїзда під час концерту Ніно Катамадзе в метро Києва

Концерт Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня (фото: twitter.com/Leshchenkos)