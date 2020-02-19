Янина Соколова жестко "наехала" на Зеленского: скоро будет финал

Янина Соколова сделала заявление для Зеленского (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Янина Соколова отреагировала на бой в Золотом и обратилась к президенту

Янина Соколова резко обратилась к Владимиру Зеленскому после кровавого боя в Золтом, который произошел 18 февраля. Украинская телеведущая и журналист напомнила президенту, что "это не кино" и позиция примирения тут совсем неуместна. По словам Соколовой, нужны четкие действия и шаги, выборы на Донбассе невозможны, так как с террористами нельзя договариваться. Свое обращение Янина опубликовала на YouTube.

Она напомнила, что российские террристы 18 февраля устроили масштабные обстрелы из тяжелой артиллерии, а наша армия понесла серьезные потери. По словам ведущей, Зеленский не должен рассказывать о примирении, а должен действовать кардинально.

"Ситуация вышла из-под контроля украинской власти уже давно. То, что сейчас происходит на востоке, – это прямой намек Зеленскому со стороны России, что прекращения войны не будет. Когда наш президент ездит на восток и снимает фильмы, ставя хештег #зашагкмиру, когда наш президент на Мюнхенской конференции рассказывает об этапах примирения с территориями, оккупированными россиянами, когда наш президент говорит, что он смотрит в глаза Путину и мол видит в его глазах понимание, он должен вспомнить то, что произошло 18 февраля", - сказала ведущая на видео.

Янина Соколова обратилась к Зеленскому (YouTube)

Соколова довольно прозрачно намекнула Зеленскому, что его действия не несут в себе истины, а вселяют только беспокойство среди народа. Также, по словам ведущей, электорат Зеленского находится в шоке от происходящего, так как в начале он обещал закончить войну на Донбассе.

"Сколько вы еще должны держать нас всех в напряжении, сколько вы еще будете держать украинцев в состоянии, когда война просто каждое утро наступает им на плеч?! Непредсказуемость ваших действий сеет хаос, панику и большое беспокойство. Нет, не в ЕС, они слишком далеко, а среди нас – граждан. Я уверена, что уже львиная доля тех, кто голосовал за господина Зеленского, и среди военных в том числе, они сейчас находятся в состоянии шока от того, что мы фактически сдаем свою страну террористам", – добавила журналистка.

Янина призвала Зеленского опомниться и не делать ошибки "из-за бестолковых решений".

"Опомнитесь наконец, господин Зеленский! Хватит находиться в заблуждении. Поймите – вы президент, это сейчас не кино! Это жизнь, жизнь наших ребят, которых мы теряем из-за ваших бестолковых решений! Скоро будет финал, если вы не остановитесь. Опомнитесь", – резюмировала Янина.