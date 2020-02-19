Яніна Соколова жорстко "наїхала" на Зеленського: скоро фінал

Яніна Соколова зробила заяву для Зеленського (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Яніна Соколова відреагувала на бій у Золотому і звернулася до президента

Яніна Соколова різко звернулась до Володимира Зеленського після кривавого бою в Золотому, який відбувся 18 лютого. Українська телеведуча і журналіст нагадала президенту, що "це не кіно" і позиція примирення тут зовсім недоречна. За словами Соколової, потрібні чіткі дії і кроки, вибори на Донбасі неможливі, так як з терористами не можна домовлятися. Своє звернення Яніна опублікувала на YouTube.

Вона нагадала, що російські террристы 18 лютого влаштували масштабні обстріли з важкої артилерії, а наша армія понесла серйозні втрати. За словами ведучої, Зеленський не повинен розповідати про примирення, а повинен діяти кардинально.

"Ситуація вийшла з-під контролю української влади вже давно. Те, що зараз відбувається на сході, – це прямий натяк Зеленському з боку Росії, що припинення війни не буде. Коли наш президент їздить на схід і знімає фільми, ставлячи хештег #зашагкмиру, коли наш президент на Мюнхенській конференції розповідає про етапи примирення з територіями, окупованими росіянами, коли наш президент говорить, що він дивиться в очі Путіну і мовляв бачить в його очах розуміння, він повинен згадати те, що відбулося 18 лютого", - сказала ведуча на відео.

Яніна Соколова звернулася до Зеленському (YouTube)

Соколова досить прозоро натякнула Зеленському, що його дії не несуть в собі істини, а сіють тільки смуту серед народу. Також, за словами ведучої, електорат Зеленського перебуває в шоці від того, що відбувається, адже на початку він обіцяв закінчити війну на Донбасі.

"Скільки ви ще повинні тримати нас усіх в напрузі, скільки ви ще будете тримати українців в стані, коли війна просто щоранку настає їм на плечі?! Непередбачуваність ваших дій сіє хаос, паніку і велике занепокоєння. Ні, не в ЄС, вони занадто далеко, а серед нас – громадян. Я впевнена, що вже левова частка тих, хто голосував за пана Зеленського, і серед військових в тому числі, вони зараз знаходяться в стані шоку від того, що ми фактично здаємо свою країну терористам", – додала журналістка.

Яніна закликала Зеленського схаменутися і не робити помилки "через недолугі рішення".

"Схаменіться нарешті, пане Зеленський! Вистачить перебувати в омані. Зрозумійте – ви президент, це зараз не кіно! Це життя, життя наших хлопців, яких ми втрачаємо через ваші безглузді рішення! Скоро буде фінал, якщо ви не зупинитеся. Схаменіться", – резюмувала Яніна.