Янина Соколова призналась, что победила рак: потеряла волосы, брови, ресницы (фото)

Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Ведущая Янина Соколова призналась, что была больна раком, и показала свое фото после химиотерапии

Янина Соколова победила рак. В этом актриса и ведущая проектов "Вечер с Яниной Соколовой" и "Рандеву" призналась на своей Facebook-странице. Также 35-летняя журналистка опубликовала фото, на котором показала, как выглядит сейчас - после лучевых терапий и химиотерапии.

Известная телеведущая призналась, что семь месяцев назад у нее диагностировали рак. Янина рассказала, что когда все обсуждали скандальный эфир с Приходько, который вышел в ноябре, она лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам и с "дырками в животе".

За это время Янина пережила 30 лучевых терапий и 4 курсы химиотерапии, в результате чего она потеряла волосы, брови, ресницы.

"Во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - пишет Соколова.

Янина Соколова - так журналистка выглядит сейчас (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Причем за эти семь месяцев журналистка продолжала активно работать - в свет вышло 50 выпусков ее авторских программ, она проводила конференции, выпустила книгу, сыграла в театре и спродюсировала фильм.

Журналистка за это время убедилась, что наше общество не готово сосуществовать, а государство не может предоставить достойные условия жизни для больных раком. А таких по статистике, утверждает Соколова, в Украине один миллион.

"Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Испорченный материал. Мусор, который не стоит убирать, потому что все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе", - пишет Соколова.

Телеведущая заявляет, что следующую часть своей жизни она хочет посвятить помощи украинцам, больным раком.

Янина рассказала, что проходила лечение в Украине и поблагодарила врачей, которые помогли ей побороть эту страшную болезнь. Также она выразила благодарность семье, друзьям, своей команде, а также близкому другу - Валерию Харчишину, фронтмену группы "Друга ріка".

"Проверяйте собственное здоровье регулярно! Любите этот мир и сделайте жизнь такой, за которую стоит бороться", - пишет Соколова.

Янина Соколова победила рак (скрин: facebook.com/yanina.sokolova)

Пользователи сети, среди которых много известных и публичных людей, выражают восхищение мужеством телеведущей и ее стремлением помогать людям. Они оставляют тысячи комментариев.

Ты могучий борец, могучий профессионал и невероятная женщина и мама! Пусть все удается! Горжусь тобой!

Никогда бы не поверила, у Вас всегда такой цветущий вид на фото... Держитесь, дорогая Янина, дай Бог выздоровления!

Янина Соколова победила рак (скрин: facebook.com/yanina.sokolova)

Вы - очень сильная личность... И тогда понятны такие резкие изменения длины волос...

Горжусь, что живу в одно время с Вами, Янина, и есть среди Ваших зрителей!

Трудно поверить в это. Какая ты сильная прекрасная женщина. Здоровья тебе! Невероятная ты.

Янина Соколова победила рак (скрин: facebook.com/yanina.sokolova)

Все хорошо! А волосы станут еще гуще. Хотя - Вам все идет! Люблю Вас!

Янина, Вы молодец, горжусь Вами! Крепкого здоровья и жизненных сил!

Господи, Янина! Не верится, что это правда. Силы вам и вдохновения!

Янина Соколова победила рак (скрин: facebook.com/yanina.sokolova)

Напомним, ранее мы писали, что София Ротару серьезно больна, это подтвердили его знакомые.