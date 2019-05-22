Яніна Соколова зізналася, що поборола рак: втратила волосся, брови, вії (фото)

Яніна Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Ведуча Яніна Соколова зізналася, що була хвора на рак, і показала своє фото після хіміотерапії

Яніна Соколова поборола рак. В цьому актриса і ведуча проектів "Вечер с Яниной Соколовой" і "Рандеву" зізналася на своїй Facebook-сторінці. Також 35-річна журналістка опублікувала фото, на якому показала, як виглядає зараз - після променевих терапій і хіміотерапії.

Відома телеведуча зізналася, що сім місяців тому, у неї діагностували рак. Яніна розповіла, що коли всі обговорювали скандальний ефір з Приходько, який вийшов у листопаді, вона лежала в реанімації, під'єднана до апаратів і з "дірками в животі".

За цей час Яніна пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії, внаслідок чтого вона втратила волосся, брови, вії.

"У мені мінус пару органів, але величезна любов у серці", - пише Соколова.

Яніна Соколова - так журналістка виглядає зараз (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Причому за ці сім місяців журналістка продовжувала активно працювати - у світ вийшло 50 випусків її авторських програм, вона проводила конференції, випустила книгу, зіграла в театрі, та спродюсувала фільм.

Журналістка за цей час переконалася, що наше суспільство не готове співіснувати, а держава не може надати гідні умови життя для хворих на рак. А таких за статистикою, стверджує Соколова, в Україні один мільйон.

"Для середньостатистичного українця лиса людина з ознаками ослабленого організму - живий труп. Зіпсований матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, бо все одно згниє. Рак не обирає. Він нищить всіх. Незалежно від того, слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі", - пише Соколова.

Телеведуча заявляє, що наступну частину свого життя вона хоче присвятити допомозі українцям, хворим на рак.

Яніна розповіла, що проходила лікування в Україні і подякувала лікарям, які допомогли їй побороти цю страшну недугу. Також вона висловила вдячність родині, друзям, своїй команді, а також близькому другу - Валерію Харчишину, фронтмену гурту "Друга ріка".

"Перевіряйте власне здоров'я регулярно! Любіть цей світ і зробіть життя таким, за яке варто боротися", - пише Соколова.

Яніна Соколова поборола рак (скрін: facebook.com/yanina.sokolova)

Користувачі мережі, серед яких багато відомих і публічних людей, висловлюють захоплення мужністю телеведучої та її прагненням допомогати людям. Вони залишають тисячі коментарів.

Ти могутній борець, могутній професіонал та неймовірна жінка та мама! Нехай все вдається! Пишаюся тобою!

Ніколи б не повірила, у Вас завжди такий квітучий вигляд на фото... Тримайтеся, дорога Яніно, дай Бог одужання!

Яніна Соколова поборола рак (скрін: facebook.com/yanina.sokolova)

Ви - дуже сильна особистість... І тоді зрозумілі такі різкі зміни довжини волосся...

Пишаюся, що живу в один час з Вами, пані Яніно, і є серед Ваших глядачів!

Важко повірити в це. Яка ти сильна прекрасна жінка. Здоров'я тобі! Неймовірна ти.

Яніна Соколова поборола рак (скрін: facebook.com/yanina.sokolova)

Все добре! А волосся стане ще густішим. Хоча - Вам все личить! Люблю Вас!

Яніно, Ви молодець, пишаюся Вами! Міцного здоров'я та життєвих сил!

О Господи, Яніно! Не віриться, що це правда. Сили вам і наснаги!

Яніна Соколова поборола рак (скрін: facebook.com/yanina.sokolova)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Софія Ротару серйозно хвора, це підтвердили її знайомі.