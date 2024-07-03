ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німецький салат з картоплею: надзвичайно простий рецепт ситної страви для перекусу

Середа 03 липня 2024 13:49
UA EN RU
Німецький салат з картоплею: надзвичайно простий рецепт ситної страви для перекусу Німецький салат з картоплею (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Як відомо, салати можна готувати не лише винятково з овочів - а й з додаванням морепродуктів, м'яса чи паштету. Цей салат більше нагадує просту страву з картоплею та беконом, проте лимонний сік, зелень та огірок надають нового смаку, залишаючи приготування неймовірно легким.

Про те, як готувати картопляний салат по-німецьки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для німецького картопляного салату

Для приготування цієї ситної страви для перекусу необхідні наступні продукти:

  • картопля - 5-6 шт.;
  • копчена ковбаса - 100 г;
  • шинка (або бекон чи м'ясо) - 100 г;
  • квашений огірок - 2-3 шт.;
  • зелена цибуля - пучок;
  • зелень - до смаку;
  • цибуля - 1 шт.;
  • гірчиця в зернах - 1 ст. л.;
  • лимонний сік - 1 ст. л.;
  • олія - 2-3 ст. л.;
  • окріп - 300-400 мл;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати картопляний салат по-німецьки

Для цього салату необхідно відварити картоплю. Можна використовувати як молоду картоплю, так і "стару", попередньо промивши її від бруду. Краще обирати картоплини однакового, невеликого розміру - так вона провариться рівномірно і швидше.

Найлегше відварити картоплю "в мундирі", а потім охолодити, очистити від шкірки та нарізати маленькими кубиками. Промийте зелену цибулю та зелень - останню можна обирати відповідно до свого смаку, використовуючи кріп, петрушку, базилік чи навіть листя салату.

Зачекайте, доки стече волога (або приберіть її за допомогою рушника чи серветок) і подрібніть інгредієнти ножем.

Наріжте шинку на невеликі кубики - її також можна замінити на бекон, копчене, варене чи сире м'ясо (яке необхідно засмажити за рецептом).

Розігрійте пательню, влийте олію і присмажте м'ясо або шинку до рум'яної скоринки, підсоливши та поперчивши інгредієнт до свого смаку.

Якщо використовуєте для салату бекон, олія не потрібна - адже продукт містить достатньо жиру.

Німецький салат з картоплею: надзвичайно простий рецепт ситної страви для перекусу

Присмажте м'ясо на пательні (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Мисливські, копчені або домашні ковбаски наріжте товстими напівкільцями - і пересипте до пательні, так само обсмаживши до утворення скоринки.

Очистьте цибулю, наріжте її та огірок напівкільцями. Водночас якщо огірки маленькі, їх можна нарізати кільцями.

Цибулю перекладіть в невелику миску і залийте окропом. Зачекайте 5-10 хвилин, щоб цибуля стала трохи м'якшою, а потім злийте рідину.

В цей час приготуйте заправку для салату - для цього змішайте в глибокій мисці олію та лимонний сік. Всипте до заправки картоплю, огірок, підсмажені ковбаски з м'ясом та цибулю.

Додайте гірчицю, зелену цибулю та зелень. Після цього ретельно перемішайте салат - і подавайте до столу.

До речі, раніше ми розповідали рецепти салатів з м'ясом і морепродуктами.

Крім цього, писали про те, як готувати салат з крабовими паличками з молодою капустою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт