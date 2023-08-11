Фейковий "Николаевский Ванёк". Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ

Поліція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив несправжній акаунт відомого Telegram-каналу, публікував ідентичний контент і, відкривши збір на потреби ЗСУ, привласнив усі кошти українців. Загальна сума склала три мільйони гривень.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму Telegram -каналі.

Деталі справи

Мешканець Кривого Рогу вирішив заробити грошей, але для цього використав не свої здібності чи вміння, а чуже ім'я. Так, він створив фейковий Telegram-канал. Нова сторінка повністю копіювала один із найвідоміших миколаївських каналів.

Зі справжнього Telegram-каналу злодій копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, змінював номер банківської картки чи посилання на "банку" на свої банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал.

Таким чином шахрай привласнював гроші небайдужих українців. У результаті він зміг заволодіти трьома мільйонами гривень. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші "потреби".

"Нині вже встановлено понад 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України. Слідчі дії продовжуються", - написав правоохоронець.

Зловмисника вже затримали для проведення подальших слідчих дій (фото: t.me/s_shayhet)

Як не натрапити на фейкові збори на ЗСУ

Українцям варт продовжувати підтримувати Збройні Сили, але випадки шахрайства посилюють сумніви в добросовісності всіх зборів.

Для того, щоб не натрапити на обман і направити свою допомогу туди, де її потребують, дотримуйтеся цих правил: