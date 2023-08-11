ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фейковий "Николаевский Ванёк". Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 11 серпня 2023 12:02
Фейковий "Николаевский Ванёк". Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ Шахрай викрав гроші, які збирали для ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Поліція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив несправжній акаунт відомого Telegram-каналу, публікував ідентичний контент і, відкривши збір на потреби ЗСУ, привласнив усі кошти українців. Загальна сума склала три мільйони гривень.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму Telegram-каналі.

Деталі справи

Мешканець Кривого Рогу вирішив заробити грошей, але для цього використав не свої здібності чи вміння, а чуже ім'я. Так, він створив фейковий Telegram-канал. Нова сторінка повністю копіювала один із найвідоміших миколаївських каналів.

Зі справжнього Telegram-каналу злодій копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, змінював номер банківської картки чи посилання на "банку" на свої банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал.

Таким чином шахрай привласнював гроші небайдужих українців. У результаті він зміг заволодіти трьома мільйонами гривень. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші "потреби".

"Нині вже встановлено понад 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України. Слідчі дії продовжуються", - написав правоохоронець.

Фейковий &quot;Николаевский Ванёк&quot;. Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУФейковий &quot;Николаевский Ванёк&quot;. Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУФейковий &quot;Николаевский Ванёк&quot;. Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУФейковий &quot;Николаевский Ванёк&quot;. Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ

Зловмисника вже затримали для проведення подальших слідчих дій (фото: t.me/s_shayhet)

Як не натрапити на фейкові збори на ЗСУ

Українцям варт продовжувати підтримувати Збройні Сили, але випадки шахрайства посилюють сумніви в добросовісності всіх зборів.

Для того, щоб не натрапити на обман і направити свою допомогу туди, де її потребують, дотримуйтеся цих правил:

  • переказуйте гроші лише тим волонтерським організаціям чи особам, яким точно довіряєте
  • уважно читайте повідомлення про збір. У ньому може бути попередження про шахраїв чи про те, що організація не робить. Наприклад, не пише в особисті повідомлення своїм підписникам. Якщо ви отримали таке SMS, то будьте певні: це шахраї.
  • стежте за публікацією звітів зборів
  • за можливості перевірте, чи публікували інформацію про збір інші люди, можливо, публічні
  • якщо виявили шахрая, повідомте в поліцію чи інші відповідні органи

Раніше ми розповідали, як шахраї з OLX обманули військових про продаж автомобіля.

Читайте також про нову схему зловмисників, через яку вони зламують ваш банківський рахунок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв шахраї