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З ним боролася Apple. Вийшов єдиний месенджер, щоб керувати всіма іншими

Додаток дозволяє об'єднати чати з WhatsApp та Telegram в одному місці (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Відбувся реліз застосунку Beeper. Його інакше називають "супер-месенджер", через свою головну особливість.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт американської корпорації у сфері веб-програмування Automattic.

Що відомо про новий додаток

Основною фішкою Beeper є можливість об'єднання чатів з решти месенджерів. Наприклад, ви можете об'єднати свої облікові записи WhatsApp і Telegram, щоб спілкуватися з користувачами обох месенджерів, не залишаючи Beeper.

Beeper підтримує практично всі популярні сервіси, включаючи WhatsApp, Telegram, Signal, X (Twitter), Discord, Google Chat, LinkedIn та Slack. Також ви можете прив'язати свій номер телефону, щоб отримувати SMS- та RCS-повідомлення у Beeper. Розробники обіцяють додати підтримку ще більшої кількості сервісів у майбутньому, хоч поточний список вже вражає.

Спосіб додавання облікового запису може відрізнятися залежно від того, які месенджери вам потрібні. Для деяких просто буде потрібно ваш номер, в той час як для інших доведеться перейти в налаштування програми та вручну додати новий пристрій.

Beeper підтримує практично всі популярні послуги (фото: Beeper)

Коли все налаштовано, на головній сторінці Beeper з'являться всі ваші чати зі всіх синхронізованих месенджерів. Немає ніяких поділів, тому навіть неясно, з якого саме месенджера надходить повідомлення.

Однак існує також обмеження: до Beeper можна додати лише один обліковий запис з кожного певного сервісу. Наприклад, додати одразу два облікові записи з Telegram не вдасться. У майбутньому ця можливість з'явиться за додаткову плату, хоча ціна підписки поки що не розголошується.

Beeper доступний для Android, iOS, Windows, macOS, Linux і Chrome OS. Ви можете завантажити його з офіційного сайту. Однак спочатку вам потрібно зареєструвати свій обліковий запис Beeper з комп'ютера або ноутбука, перш ніж увійти в мобільну версію.

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