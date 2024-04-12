RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С ним боролась Apple. Вышел единственный мессенджер, чтобы управлять всеми другими

Приложение позволяет объединить чаты из WhatsApp и Telegram в одном месте (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Состоялся релиз приложения Beeper. Его иначе называют "супер-мессенджер", из-за своей главной особенности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт американской корпорации в сфере веб-программирования Automattic.

Что известно о новом приложении

Основной фишкой Beeper является возможность объединения чатов из всех остальных мессенджеров. Например, вы можете объединить свои учетные записи WhatsApp и Telegram, чтобы общаться с пользователями обоих мессенджеров, не покидая приложение Beeper.

Beeper поддерживает практически все популярные сервисы, включая WhatsApp, Telegram, Signal, X (Twitter), Discord, Google Chat, LinkedIn и Slack. Также вы можете привязать свой номер телефона, чтобы получать SMS- и RCS-сообщения в Beeper. Разработчики обещают добавить поддержку еще большего количества сервисов в будущем, хотя текущий список уже впечатляет.

Метод добавления учетной записи может различаться в зависимости от того, какие мессенджеры вам нужны. Для некоторых просто потребуется ваш номер, в то время как для других придется перейти в настройки приложения и вручную добавить новое устройство.

Beeper поддерживает практически все популярные сервисы (фото: Beeper)

Когда все настроено, на главной странице Beeper появятся все ваши чаты из всех синхронизированных мессенджеров. Нет никаких разделений, поэтому даже неясно, из какого именно мессенджера приходит сообщение.

Однако существует также ограничение: в Beeper можно добавить только одну учетную запись из каждого определенного сервиса. Например, добавить сразу две учетные записи из Telegram не получится. В будущем эта возможность появится за дополнительную плату, хотя цена подписки пока не разглашается.

Приложение Beeper доступно для Android, iOS, Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Вы можете скачать его с официального сайта. Однако сначала вам нужно зарегистрировать свою учетную запись в Beeper с компьютера или ноутбука, прежде чем войти в мобильную версию.

Напомним, что TikTok создает новое приложение, которое станет конкурентом Instagram.

А еще мы писали, что на iPhone вышло приложение, которое объединило браузер, поисковик и ИИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриложениеПриложение