Без них - нікуди! 15 додатків, які повинні бути на телефоні кожного українця

Дія

Головний мобільний додаток для українців, де можна зберігати цифрові копії документів, таких як паспорт, водійське посвідчення та ідентифікаційний код. “Дія” пропонує швидкий доступ до державних послуг, а також можливість підписувати документи цифровим підписом.

Приват24 / monobank

Ці два фінансові додатки є лідерами у сфері онлайн-банкінгу. Вони дозволяють відстежувати фінансові операції, швидко проводити платежі та перекази, а також оформляти кредити і депозити без візиту у відділення.

Київ Цифровий

Незамінний додаток для жителів Києва. У ньому доступні послуги електронного квитка для громадського транспорту, паркування, а також сповіщення про ремонти та дорожні роботи. Додаток також інформує про екологічний стан повітря.

Google Maps / Waze

Для тих, хто часто подорожує або працює в іншому місті, ці додатки допомагають уникнути пробок, знайти найкоротший маршрут і швидко дістатися до місця призначення. Обидва додатки показують актуальну ситуацію на дорогах, а Google Maps ще й надає можливість знайти місцеві кафе, магазини та інші місця.

Rozetka

Це один із найпопулярніших додатків для онлайн-шопінгу, де можна знайти майже все - від електроніки до продуктів харчування. Додаток має зручний інтерфейс і дозволяє швидко зробити замовлення, відстежувати його статус і обирати варіанти доставки.

Nova Poshta

Додаток "Нова Пошта" допомагає швидко дізнатися статус відправлення, знайти найближче відділення або автомат і оформити доставку. Завдяки простому інтерфейсу, користувачі можуть оперативно управляти своїми відправленнями.

Viber / Telegram

Незамінні месенджери, які дозволяють залишатися на зв’язку з родиною та друзями. Telegram додатково пропонує доступ до інформаційних каналів і корисних ботів для пошуку новин або обміну файлами, а Viber має інтегровані групи для комунікації на різні теми.

Weather UA

Місцевий погодний додаток з актуальною інформацією про стан погоди в різних містах України. Зручно показує температурні зміни, вологість, опади, а також дозволяє отримувати сповіщення про різкі зміни погоди.

Shazam

Інструмент, який дозволяє швидко дізнатися назву пісні, що грає навколо. З Shazam можна легко знаходити нову музику та зберігати треки до плейлиста для подальшого прослуховування.

OLX

Цей додаток допомагає швидко знайти необхідні речі чи послуги в своєму місті або районі. OLX дозволяє купувати та продавати будь-що: від вживаних автомобілів до одягу та техніки.

Headspace / Calm

Популярні додатки для медитацій та зниження рівня стресу, які можуть бути корисними під час складних життєвих ситуацій. Вони пропонують різні курси, техніки релаксації та аудіо для якісного відпочинку.

Facebook / Instagram

Соціальні мережі, де можна бути в курсі останніх новин, поділитися подіями зі свого життя та спілкуватися з друзями і колегами. Вони також корисні для отримання новин від офіційних джерел і місцевих спільнот.

Flo

Для жінок цей додаток стане корисним інструментом відстеження здоров'я та менструального циклу. Flo пропонує персоналізовані рекомендації і підтримує зручний календар подій.

Duolingo

Популярний додаток для вивчення мов, що пропонує веселі та інтерактивні уроки. Може стати у пригоді для тих, хто планує подорожувати або хоче підтягнути іноземну мову.

VSCO

Цей додаток надає розширені можливості для редагування фото та створення оригінальних візуальних ефектів, що допоможе зробити фотографії в соцмережах більш яскравими та професійними.