Без зайвих зусиль. 11 найкращих додатків для зміни голосу на Android та iPhone

Зміна голосу - це не просто розвага, а спосіб виявити креативність, створити ефектний контент чи здивувати друзів. За допомогою додатків на Android та iPhone можна легко налаштувати свій голос, додавши йому унікальні ефекти або перетворюючи його на зовсім інший.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Voice Changer - Audio Effects

Програма Voice Changer - Audio Effects - найкращий варіант, якщо ви хочете поекспериментувати з різними голосами. Додаток дозволяє застосовувати різні голосові ефекти, записувати аудіо в реальному часі та миттєво змінювати голос та багато іншого.

Вона пропонує більше 25 голосових ефектів, включаючи голоси роботів, прибульців, зомбі та гелію, які ви можете використовувати для креативної зміни свого голосу різними способами.

На додаток до голосових ефектів, застосунок має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з крутою анімацією. Ви також можете імпортувати попередньо записаний звук для редагування. Додаток також поставляється з функцією перетворення тексту на мову, яка перетворює текст на голос.

Voice Changer - Audio Effects (фото: Technology Personalized)

Live Voice Changer - Prankcall

З додатком Live Voice Changer - Prankcall ви можете міняти свій голос у реальному часі, поки говорите. Додаток ідеально підходить для тих, хто любить влаштовувати розіграші телефоном з друзями. Він підтримує різні голосові ефекти, які можна застосовувати під час запису свого голосу в реальному часі в програмі.

Ви можете вибрати з 11 різних живих голосів, включаючи грайливі варіанти, такі як Том Кіт та Білка, робот та інші. Додаток дозволяє перемикатися між чоловічими та жіночими тонами голосу.

В цілому, Live Voice Changer - Prankcall - найкращий застосунок, якщо ви хочете змінити свій голос у режимі реального часу. Додаток також підтримує виведення через Bluetooth та AirPlay, що робить його широкодоступним. Він безкоштовний для використання, і ви можете завантажити його з App Store.

Live Voice Changer - Prankcall (фото: Technology Personalized)

Simple Voice Changer

Застосунок дозволяє перетворювати записаний голос на інші голоси за допомогою різних голосових ефектів.

За допомогою нього можна записувати свій голос, а потім редагувати записи, змінюючи висоту і швидкість. Додаток пропонує безліч звукових ефектів, включаючи унікальні, такі як диявол та дитина, а також налаштовує варіації швидкості, такі як кролик та черепаха. Ви можете експериментувати з різними голосовими особами та стилями.

Застосунок можна завантажити безкоштовно. Він найкраще підходить для людей, які шукають найпростіший спосіб зміни голосів.

Simple Voice Changer (фото: Technology Personalized)

Capcut: Video editing app with voice changing

Додаток редагування відео дозволяє змінювати голос у відео за допомогою різних ефектів. Він ідеально підходить для творців контенту, які хочуть додати унікальний голос у свої відео.

На додаток до базових інструментів редагування відео, таких як обрізка, регулювання швидкості та анімація, додаток також пропонує розширені можливості, такі як анімація за ключовими кадрами, ефекти сповільненої зйомки та хромакей.

Додаток також включає інтелектуальні функції, такі як автоматичні субтитри та видалення фону для редагування ваших відео.

Говорячи про функції зміни голосу, CapCut пропонує різноманітну колекцію голосових ефектів.

CapCut доступний безкоштовно. Загалом додаток ідеально підходить як для новачків, так і для просунутих користувачів.

Capcut: Video editing app with voice changing (фото: Technology Personalized)

Celebrity Voice Changer Parody

За допомогою цього застосунка ви можете імітувати голоси знаменитостей. Він використовує технологію глибокого навчання для точної імітації голосів знаменитостей та передові нейронні мережі для перетворення вашої мови на голоси різних знаменитостей.

Ви можете натиснути кнопку запису, а програма зробить все інше. Залежно від довжини голосового кліпу, додатку може знадобитися кілька хвилин, щоб обробити ваш голос і створити відео з вашим новим голосом знаменитості.

Celebrity Voice Changer Parody можна завантажити безкоштовно. Програма також пропонує покупки, якщо ви хочете розблокувати більше голосів. Ціна варіюється від 4,99 до 99,99 доларів. Ви навіть можете купити повну версію за 19,99 доларів.

Celebrity Voice Changer Parody (фото: Technology Personalized)

Prank Voice Changer

Застосунок пропонує більше 20 голосових ефектів. З його допомогою ви можете звучати як дівчина, чоловік, жінка, кролик, черепаха та багато іншого. Ви також можете змішувати різні голоси за вашим бажанням.

Додаток також має функції редагування, які можна використовувати для редагування свого голосу. Ви можете зберігати всі свої змінені голоси та ділитися ними з іншими.

Програма пропонує покупки всередині застосунку для користувачів, яким потрібні більш сучасні функції. Він доступний для iOS. Ви можете завантажити додаток з App Store.

Prank Voice Changer (фото: Technology Personalized)

Voice Changer with Effects

Програма Voice Changer with Effects пропонує різні способи зміни голосу. Вона пропонує різноманітні ефекти, які ви можете застосувати до голосових записів.

Додаток також пропонує можливість створення зображень зі звуком. У ньому є можливість створення голосів з тексту і навіть включає унікальну функцію фортепіано, яка додає музичний дотик до зміни голосу.

В цілому, Voice Changer with Effects - це безкоштовний додаток та відмінний вибір для тих, хто любить створювати унікальний аудіоконтент, влаштовувати розіграші або просто розважатися з голосовими модифікаціями.

Voice Changer with Effects (фото: Technology Personalized)

Super Voice Changer - Editor

Super Voice Changer & Voice Recorder - це універсальний додаток для зміни голосу, що пропонує широкий спектр голосових ефектів.

Програма пропонує різні голосові ефекти, включаючи ефекти голосу Чужого, Робота та Бурундука. Додаток також містить голоси, розроблені спеціально для співаків, з такими ефектами, як Karaoke Reverb та Studio Reverb, щоб покращити ваші вокальні виступи. Крім того, додаток включає зміни голосу супергероїв, таких як Трансформери і Зоряні війни, що ідеально підходить як для фанатів, так і для творців контенту.

Ви можете імпортувати голосові записи та використовувати різні голосові ефекти. Додаток також дає можливість записувати ці зміни і ділитися ними з друзями.

В цілому Super Voice Changer & Voice Recorder підходить для користувачів, які хочуть застосовувати різні голосові ефекти.

Super Voice Changer - Editor (фото: Technology Personalized)

Voice Changer - Voice Effects

Цей додаток пропонує широкий спектр голосових ефектів та аватарів. Він дозволяє вам перетворювати свій голос безліччю способів. Ви можете перетворити свій голос на різних персонажів, таких як зомбі, роботи або інопланетяни. Ви також можете застосовувати ці зміни до відеокліпів, що робить його універсальним інструментом для редагування як аудіо, так і відео.

Додаток також пропонує зручний редактор голосу для подальшого налаштування. Ви можете змінювати такі параметри, як висота тону, чіткість та гучність, щоб отримати саме той ефект, який вам потрібен.

Програма безкоштовна і найкраще підходить для широкої аудиторії. Вона доступна для Android і може бути завантажена з Google Play Store.

Voice Changer - Voice Effects (фото: Technology Personalized)

Voices AI - Change your Voice

Застосунок постачається з миттєвим голосовим перекладом з різною бібліотекою голосових ефектів, включаючи голлівудських зірок. Додаток є найкращим варіантом для творців контенту, які бажають додати унікальну озвучку до проектів. Він підтримує понад 28 мов створення озвучки.

Додаток також має функцію покращення звуку AI Audio Enhancement для покращення якості звуку та усунення фонового шуму. Його можна завантажити безкоштовно на Android.

Voices AI - Change your Voice (фото: Technology Personalized)

Voice Changer - Audio Effects

Програма пропонує більше 30 різних забавних голосових ефектів, включаючи такі опції, як робот, дитина, бджола та інші. Вона не обмежується лише аудіо.

Ви також можете застосовувати ці зміни до відеофайлів, що робить його чудовим інструментом для створення унікального та захоплюючого контенту.

На додаток до цих кумедних ефектів, програма має рекордер, який дозволяє вам легко записувати та змінювати голоси. Для любителів музики додаток також пропонує функцію караоке та музичні ефекти, які налаштовуються, для покращення вашого співу.

Voice Changer - Audio Effects (фото: Technology Personalized)