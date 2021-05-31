Никуда не отступает: Комаровский рассказал, когда коронавирус вернется в Украину

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшится уже этой осенью. При этом COVID-19 сейчас никуда не отступает, он ждет удобной ситуации, чтобы вернутся.

"Когда рыба перестает клевать, это не значит, что она отступила. Она просто сейчас спит. Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Он придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре", - отметил доктор.

При этом он заявил, что ученые смогли изучить эпидемиологию коронавируса. Вирус может переносится на сотни метров благодаря потокам воздуха. Если вирус попадет в вентиляционные системы, то может переносится в разные комнаты.

"Поэтому главное в профилактике, как оказалось, не маски, хотя они нужны, не перчатки, которые нужны, но практически бесполезны, а именно активная вентиляция помещений и общение на свежем воздухе", - добавил Комаровский.

Он также рассказал, что для стабилизации ситуации необходимо, чтобы вакцины получили минимум 70% населения.

Эксперт также отметил, что мир победит коронавирус, когда будут защищены дети, которые являются главными переносчиками инфекции. Дети же в свою очередь заражают взрослых.

Но с детьми не все так просто, поскольку на данный момент в некоторых странах детей разрешают прививать от 12 лет вакцинами от Pfizer и Moderna. До 12 лет детей не прививают, но ученые продолжают проводить исследования в этом направлении.

Интересно, к примеру, в Германии 50% взрослого населения хотят прививать своих детей независимо от возраста. В Украине же ситуация совсем иная, и взрослые не хотят прививать детей.