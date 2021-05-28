Комаровский рассказал, нужно ли делать прививку от COVID-19 кормящим мамам

Доктор Комаровский ответил на вопрос подписчицы о том, можно ли вакцинироваться от коронавируса женщине, которая кормит малыша грудью. Медик уверен, что прививку делать обязательно нужно.

Комаровский отметил, что в науке сейчас недостаточно исследований по поводу влияния прививок от COVID-19 на маму и ребенка.

"Понимаете в чем дело: еще нет достаточного количества исследований влияния прививок от коронавирусной инфекции на кормящую маму и ее ребенка, поэтому юридически врач действительно не может написать "можно вакцинироваться". Но практически нигде и не написано, что этого делать нельзя", - ответил врач.

По мнению медика, если мать сделает вакцину - то для ребенка в этом нет ничего опасного. Комаровский отметил, что женщину в таком периоде нежелательно вакцинировать живыми вакцинами, а если в вакцине нет живого вируса - то можно.

"Поэтому я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос вакцинироваться от ковида или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребенка в этом точно нет ничего опасного. Поймите, кормящую маму нежелательно вакцинировать живыми вакцинами, но когда речь идет о вакцине, где нет живого вируса, то проблемы нет вообще. Ради бога, прививайтесь", - резюмировал доктор.