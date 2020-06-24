Никто из оккупантов не убежал: появилось видео мощной "ответочки" от ВСУ на Донбассе

На Донбассе ВСУ уничтожили укрепления и огневую точку боевиков (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные нанесли оккупантам разрушительные ответные удары

На Донбассе были уничтожены минометная позиция и жилое помещение оккупантов, к которым подвозились боеприпасы и снаряды для обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения ООС.

Украинские разведчики в Донецкой области смогли установить место нахождение укреплений врага и огневые точки, после чего по боевикам были нанесены ответные удары. Об этом 24 июля известный блогер и офицер Анатолий (Штефан) Штирлиц рассказал в своем Facebook.

Также в сети опубликовали соответствующий ролик.

Сообщается, что российские наемники били не только по позициям военных ВСУ, но и по мирному населению.

"В связи с чем было принято решение на уничтожение врага и его огневых средств. И за дело взялись разведчики", - рассказал офицер.

Воины подразделения К2 54 ОМБр напомнили, что недавно был уничтожен грузовой военный автомобиль УРАЛ, который осуществлял подвоз боеприпасов на позиции боевиков.

"Теперь вашему вниманию мы хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым вышеуказанный УРАЛ подвозил смертоносные мины и патроны... с помощью средств разведки было установлено точное место нахождения врага и его огневых средств и полетела "ответочка"... Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал", - говорится в подписи к кадрам.

Также военные отметили, что территория, показанная в ролике, временно еще находится под контролем российского агрессора.

Видео: На Донбассе ВСУ уничтожили огневые и жилые позиции оккупантов

Ранее мы писали о том, что на Донбассе оккупанты попались в засаду, и в сети появилось видео, как боевики поплатились за жадность.

Напомним также, что недавно на Донбассе по оккупантам нанесли сокрушительные удары, после чего бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила передали боевикам письменный привет - записку.

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Автор: Владимир Костырин