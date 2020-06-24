Ніхто з окупантів не втік: з'явилося відео потужної "отвєточки" від ЗСУ на Донбасі

На Донбасі ЗСУ знищили укріплення і вогневу точку бойовиків (колаж РБК-Україна)

Українські військові завдали окупантам руйнівних ударів у відповідь

На Донбасі було знищено мінометну позиція і житлове приміщення окупантів, до яких підвозились боєприпаси і снаряди для обстрілу позицій ЗСУ в зоні проведення ООС.

Українські розвідники в Донецькій області змогли встановити місце знаходження укріплень ворога і вогневі точки, після чого по бойовиках було завдано ударів у відповідь. Про це 24 липня відомий блогер і офіцер Анатолій (Штефан) Штірліц розповів у своєму Facebook.

Також в мережі опублікували відповідний ролик.

Повідомляється, що російські найманці били не тільки по позиціях військових ЗСУ, але і по мирному населенню.

"У зв'язку з чим було прийняте рішення на знищення ворога та вогневих засобів. І до роботи взялися розвідники", - розповів офіцер.

Воїни підрозділу К2 54 ОМБр нагадали, що нещодавно було знищено вантажний військовий автомобіль УРАЛ, який здійснював підвезення боєприпасів на позиції бойовиків.

"Тепер до вашої уваги ми хочемо показати знищення мінометної позиції та житлового приміщення окупантів, до яких вище вказаний УРАЛ підвозив смертоносні міни та патрони... За допомогою засобів розвідки було встановлено точне місценаходження ворога та його вогневих засобів і полетіла "отвєточка"... Як ви бачите на відео, ніхто із окупантів не втік", - йдеться у підписі до кадрів.

Також військові зазначили, що територія, показана в ролику, тимчасово ще знаходиться під контролем російського агресора.

Відео: На Донбасі ЗСУ знищили вогневі та житлові позиції окупантів

Раніше ми писали про те, що на Донбасі окупанти потрапили в засідку, і в мережі з'явилося відео, як бойовики поплатилися за жадібність.

Нагадаємо також, що нещодавно на Донбасі по окупантах завдали нищівних ударів, після чого бійці 24 ОМБр імені короля Данила передали бойовикам письмовий привіт - записку.

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Автор: Володимир Костирін