Никто его не мог завалить: Усик чуть не подрался с Кошевым (видео)

Украинский боксер Александр Усик попробовал себя в роли актера и принял участие в съемках новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Видео его выступления разместили на официальном YouTube-канале "Студия Квартал 95".

Абсолютный чемпион мира Александр Усик снялся в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". По сюжету миниатюры, Усик сыграл роль героя-любовника. Его возлюбленной стала Елена Кравец, а мужем возлюбленной – Евгений Кошевой. Муж вернулся домой и обнаружил законную супругу в постели с любовником. Разгорелся конфликт, и жена начала провоцировать мужа разобраться с любовником.

После того, как муж узнал, что любовником является знаменитый боксер Усик, он решил не ввязываться в разборки и попытался поговорить с героем-любовником. Кроме того, герой Кошевого решил уйти от жены, так как конкуренция слишком велика.

"Вы, кстати, Александр, не обижайтесь, что я спал до вас со своей женой. Мы вроде, как семья уже. На коммуналку скинешься?" – сказал Кошевой.

Александр Усик предложил прекратить ссору, так как рассчитывал еще и на второй раунд. Драка между ними не состоялась, так как Усик честно сказал, что бесплатно он не бьет.

Александр Усик сыграл героя-любовника в "Вечернем квартале"