Под Никополем на новой дороге из-под асфальта начала расти трава: фото шокировало сеть
В селе Алексеевка, которое находится в Днепропетровской области, на асфальтированной дороге начала прорастать трава. При этом дорогу сделали в сентябре 2020 года.
Об этом инциденте рассказала местная жительница Елена Бабий. Она также опубликовала фотографии на своей странице в Facebook.
Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)
"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" - написала женщина.
Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)
После этого приехали люди с топором и вырубили траву. Кроме того, они залили дырки смолой.
Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)
"Быстрая реакция на предыдущую публикацию - приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубили траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас на Украине очень сильная трава", - рассказала Елена.
Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)
Пользователи сети были шокированы такими фотографиями.
- Ничего себе;
- Это решили сделать под название улицы. А деньги хорошие отмыли;
- Не зря такое название улицы!
- Касательно тонкого слоя положено асфальта, надо не смеяться, а плакать! В конце концов обращаться к старосте и к другим!
- Хороший асфальт. Экологичный!
- Неожиданное решение;
- Ну это уже вообще треш!
Напомним, под Львовом на трассе обвалился мост.
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