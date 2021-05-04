Под Никополем на новой дороге из-под асфальта начала расти трава: фото шокировало сеть

В селе Алексеевка, которое находится в Днепропетровской области, на асфальтированной дороге начала прорастать трава. При этом дорогу сделали в сентябре 2020 года.

Об этом инциденте рассказала местная жительница Елена Бабий. Она также опубликовала фотографии на своей странице в Facebook .

Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)

"Наш родимый украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" - написала женщина.

Под Никополем из-под асфальта начала расти трава (фото: facebook.com/Елена Бабий)

После этого приехали люди с топором и вырубили траву. Кроме того, они залили дырки смолой.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)

"Быстрая реакция на предыдущую публикацию - приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубили траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас на Украине очень сильная трава", - рассказала Елена.

Траву на дороге залили смолой (фото: facebook.com/Елена Бабий)

Пользователи сети были шокированы такими фотографиями.