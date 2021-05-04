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Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

Новость на русском → Нікополь, Вівторок 04 травня 2021 17:22
Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу Фото: під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (facebook.com/Елена Бабій)
Автор: Роман Мирончук

У селі Олексіївка, яке знаходиться в Дніпропетровській області, на асфальтованій дорозі почала проростати трава. При цьому дорогу зробили у вересні 2020 року.

Про цей інцидент розповіла місцева мешканка Олена Бабій. Вона також опублікувала фотографії на своїй сторінці в Facebook.

Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)

"Наш рідний український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат?"- написала жінка.

Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)

Після цього приїхали люди з сокирою і вирубали траву. Крім того, вони залили дірки смолою.

Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)

"Швидка реакція на попередню публікацію - приїхали два турки, які клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубали траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас на Україні дуже сильна трава", - розповіла Олена.

Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)

Користувачі Мережі були шоковані такими фотографіями.

  • Нічого собі;
  • Це вирішили зробити під назву вулиці. А гроші хороші відмили;
  • Не дарма таку назву вулиці!
  • Відносно тонкого шару покладено асфальту, треба не сміятися, а плакати! Зрештою звертатися до старости і до інших!
  • Хороший асфальт. Екологічний!
  • Несподіване рішення;
  • Ну це вже взагалі треш!

Нагадаємо, під Львовом на трасі обвалився міст.

Ми також писали про те, що в Києві спіймали п'яного футболіста на авто.

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