Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу

У селі Олексіївка, яке знаходиться в Дніпропетровській області, на асфальтованій дорозі почала проростати трава. При цьому дорогу зробили у вересні 2020 року.

Про цей інцидент розповіла місцева мешканка Олена Бабій. Вона також опублікувала фотографії на своїй сторінці в Facebook .

Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)

"Наш рідний український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат?"- написала жінка.

Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)

Після цього приїхали люди з сокирою і вирубали траву. Крім того, вони залили дірки смолою.

Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)

"Швидка реакція на попередню публікацію - приїхали два турки, які клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубали траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас на Україні дуже сильна трава", - розповіла Олена.

Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)

Користувачі Мережі були шоковані такими фотографіями.