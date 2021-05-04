Під Нікополем на новій дорозі з-під асфальту почала рости трава: фото шокувало мережу
У селі Олексіївка, яке знаходиться в Дніпропетровській області, на асфальтованій дорозі почала проростати трава. При цьому дорогу зробили у вересні 2020 року.
Про цей інцидент розповіла місцева мешканка Олена Бабій. Вона також опублікувала фотографії на своїй сторінці в Facebook.
Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)
"Наш рідний український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат?"- написала жінка.
Під Нікополем з-під асфальту почала рости трава (фото: facebook.com/Елена Бабій)
Після цього приїхали люди з сокирою і вирубали траву. Крім того, вони залили дірки смолою.
Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)
"Швидка реакція на попередню публікацію - приїхали два турки, які клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубали траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас на Україні дуже сильна трава", - розповіла Олена.
Траву на дорозі залили смолою (фото: facebook.com/Елена Бабій)
Користувачі Мережі були шоковані такими фотографіями.
- Нічого собі;
- Це вирішили зробити під назву вулиці. А гроші хороші відмили;
- Не дарма таку назву вулиці!
- Відносно тонкого шару покладено асфальту, треба не сміятися, а плакати! Зрештою звертатися до старости і до інших!
- Хороший асфальт. Екологічний!
- Несподіване рішення;
- Ну це вже взагалі треш!
Нагадаємо, під Львовом на трасі обвалився міст.
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