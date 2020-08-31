В Никополе школьницы зверски побили свою сверстницу: ногами по спине и животу

В Никополе школьницы звесрки избили сверстницу (Коллаж РБК-Украина)

В Никополе Днепропетровской области девочки-подростки избили свою сверстницу ногами

В Никополе Днепропетровской области школьницы зверски избили свою сверстницу. Девочки повалили свою жертву на землю и били ее ногами по животу и спине.

Инцидент произошел в субботу, 29 августа, и видео избиения хулиганки сами разместили в социальных сетях. Девочками сразу заинтересовалась полиция, сообщили на сайте местной общественной организации "Прихист".

"После того, как одна из них повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а ее подружки "добавили" бедной девчонке еще и несколько ударов ногами - по спине и по животу. Это вопиющий случай детской агрессии, особенно учитывая тот факт, что видео происшествия сами "бойцы" опубликовали в своем инстаграм-профиле. Просим компетентные органы разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех причастных к этому правонарушению", - рассказали в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что это не единичный случай нападения на девочку и ранее сверстницы ее уже били.

Осторожно! Видео содержит жестокие сцены насилия. 18+. Посмотреть можно по ссылке.

Заместитель начальника местного отделения полиции Алексей Зозуля рассказал в комментарии для СМИ, что все участники жуткой драки установлены и данные об избиении внесены в ЕРДР, заведено дело о хулиганстве. Он добавил, что проводятся следственные действия по данному инциденту.

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