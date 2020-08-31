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У Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку: ногами по спині і животі

Нікополь, Понеділок 31 серпня 2020 14:15
У Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку: ногами по спині і животі
У Нікополі школярки звесрки побили ровесницю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Нікополі Дніпропетровської області дівчатка-підлітки побили свою однолітку ногами

У Нікополі Дніпропетровської області школярки жорстоко побили свою однолітку. Дівчатка повалили свою жертву на землю і били її ногами по животу і спині.

Інцидент стався в суботу, 29 серпня, й відео побиття хуліганки самі розмістили в соціальних мережах. Дівчатками відразу зацікавилася поліція, повідомили на сайті місцевої громадської організації "Прихист".

"Після того, як одна з них повалила потерпілу на підлогу, продовжила бити її кулаками по голові, а її подружки "додали" бідній дівчині ще й кілька ударів ногами по спині та по животу. Це кричущий випадок дитячої агресії, особливо враховуючи той факт, що відео події самі "бійці" опублікували у своєму instagram-профілі. Просимо компетентні органи розібратися в ситуації та притягнути до відповідальності всіх причетних до цього правопорушення", - розповіли в повідомленні.

Крім того, з'ясувалося, що це не поодинокий випадок нападу на дівчинку і раніше її ровесниці вже били.

Обережно! Відео містить жорстокі сцени насильства. 18+. Подивитися можна по посиланню.

Заступник начальника місцевого відділення поліції Олексій Зозуля розповів у коментарі для ЗМІ, що всі учасники страшної бійки встановлені та дані про побиття внесено до ЄРДР, заведено справу про хуліганство. Він додав, що проводяться слідчі дії щодо даного інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом неадекватний чоловік побив дівчину на очах у всіх.

А також розповідали про те, що під Полтавою два брата по-звірячому катували жінку протягом декількох годин і змушували копати собі могилу.

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