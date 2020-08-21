Будто в 90-х остались: под Киевом неадекват жестоко избил девушку у всех на глазах (видео)

Мужчина набросился на девушку на улице возле жилых домов
Под Киевом мужчина напал на молодую женщину просто на улице средь бела дня и жестоко избил. Инцидент произошел в Борисполе на улице Головатого.
В сети опубликовали видео инцидента, снятое очевидцем происшествия
Как видно на кадрах, как мужчина в черной одежде подбегает к прохожей возле жилых домов, которая направляется в сторону проезжей части улицы. Затем он хватает девушку и начинает трясти, применяет удушающий прием. При этом вырвать из ее рук сумочку он даже не пытался.
Злоумышленник повалил свою жертву на асфальт и стал бить кулаками.
"Ты что творишь?!" - кричат люди - свидетели нападения.
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подбежавший на выручку несчастной прохожий. Мужчина оттолкнул неадеквата от лежащей женщины и не позволил сбежать.
Видео можно посмотреть по этой ссылке (внимание - присутствуют сцены насилия!)
Пользователи сети возмущаются из-за инцидента с нападением, а также раскритиковали "оператора", который снимал происходящее, вместо того чтобы самому поспешить на помощь пострадавшей.
Фото: скрин комментариев instagram.com/hueviy_kiev
Ранее сообщалось, что в Одессе парни жестоко избили девушку и пробили пострадавшей голову.
Напомним также, что недавно под Львовом девочки жестоко избили сверстницу, а остальные смеялись и снимали на видео.